Mýtský robot obhájil vítězství

Vysoké Mýto - Na světovém finále robotické soutěže RoboRave International opět zavlála česká vlajka.

O svém „svaťáku" vyrazili do Kolumbie Lukáš Daněk, Jirka Diblík a Ondra Kopecký z mýtského gymnázia a se svým robotem potřetí vystoupali na bednu! V tamním Medellínu soutěžili v pěti kategoriích v konkurenci více než 120 robotů.

„Již podruhé jsme si dojeli pro nejvyšší umístění v nejrychlejším čase!" hlásili ve středu šťastní maturanti, kteří si k obhajobě světového titulu poté připsali i zvládnutou maturitu.

Finále RoboRave pohledem soutěžících:

Rok se s rokem sešel a již po třetí jsme se vypravili na světové finále robotické soutěže RoboRAVE International za podpory Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s. Letošní ročník byl pořádaný v kolumbijském Medellínu. Zúčastnilo se ho 440 soutěžících se 124 roboty v 5 kategoriích. V nejtěžší kategorii Hašení ohně, které jsme se zúčastnili, bylo celkem 37 týmů z osmi zemí světa. Již tradiční tým ve složení Lukáš Daněk, Jirka Diblík a Ondra Kopecký si nemohl toto finále nechat ujít!

Za velikou louži jsme se vypravili o svaťáku. Bohužel pouze Jirka a Ondra. Lukáš z důvodu očkování zůstal doma a podporoval robota na dálku. Do Kolumbie jsme dorazili s drobným předstihem, abychom poznali místní kulturu. Samotná soutěž probíhala od 10. do 13. května 2017 ve velkolepém stylu. I přes drobné technické problémy se nám podařilo uspět. Přes úvodní kvalifikační kola jsme totiž do finále postoupili až ze 7. místa. Nakonec se podařilo vše opravit a robot mohl do finále startovat v plné síle. Už se ani jednou nespletl. Již podruhé jsme si dojeli pro nejvyšší umístění na světovém finále v nejrychlejším čase! Navázali jsme tak na skvělé úspěchy z loňských let. (2016 USA – New Mexico – 1. místo; 2015 USA – New Mexico – 2. místo).

Do ČR jsme se vrátili těsně před maturitní zkouškou a všem se nám ji podařilo úspěšně absolvovat. To vše byla pomyslná tečka za naším osmiletým působením na Gymnáziu. Děkujeme Gymnáziu a zejména paní učitelce Aleně Pecinové, že nám umožnila účastnit se desítek robotických soutěží, díky kterým jsme objeli velký kus světa. Doufáme, že na naše úspěchy naváží další studenti vysokomýtského ústavu.

Jiří Diblík, Lukáš Daněk, Ondřej Kopecký