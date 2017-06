Mýtské nádraží oživí Legiovlak

Vysoké Mýto - Mýtské regionální muzeum si připomíná legionáře. Od neděle je tu otevřená výstava, která mapuje vývoj čs. legií a seznámí s výzbrojí, výstrojí i dalším vybavením legionářů, kteří bojovali v Rusku, Itálii a Francii.

Legiovlak v Letohradu.Foto: Deník/Iva Janoušková

Od úterý do neděle bude veřejnosti na nádraží přístupný unikátní Legiovlak a v úterý se také od 18 hodin v muzeu koná přednáška o průběhu, důsledcích a zajímavostech bitvy u Zborova. Přednášet bude renomovaný historik z Vojenského historického ústavu Tomáš Jakl.

Legiovlak na pět dnů přibrzdil v Mýtě

Po letohradu a Ústí nad Orlicí budou moci unikátní projekt Legiovlak vidět i návštěvníci ve Vysokém Mýtě. Třináct vagónů nabízí unikátní pohled na život českých legionářů, kteří se vlakem v letech 1918 - 1920 přepravili napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále. Na své patnácté zastávce zde bude slavnostně otevřen v úterý v 10 hodin a otevřen bude až do neděle, a to ve všední dny od 8 do 18 a o víkendu od 9 do 18 hodin.