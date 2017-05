Muzejní noc oslavili tvořením, šermováním i výkladem

Vysoké Mýto - Turisté, kteří zavítají do centra Mýta, si mohou zabrnkat na klavír. Z iniciativy místní „zušky" bylo do altánu na Náměstí Přemysla Otakara II. přesunuto staré křídlo, které původně sloužilo v městské galerii. Podle slov ředitelky „zušky" Ivy Vrátilové tu zůstane až do zimy.