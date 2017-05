Muzea na evropské peníze nedosáhnou

Orlickoústecko, Svitavsko - Regionální muzea, ať už zřizovaná krajem, místními samosprávami nebo soukromá, se pomoci od státu nejspíš nedočkají. Nesplňují totiž podmínky.

Sbírkové předměty mimořádné hodnoty, přesahující význam regionu mohou spravovat i malá muzea. V moravskotřebovském je druhá největší staroegyptská sbírka u nás.Foto: město Mor. Třebová

Z více než dvou miliard alokovaných ministerstvem pro místní rozvoj na zlepšení ochrany, využívání a zpřístupnění sbírkových fondů muzeí, neuvidí ani korunu. První výzva, ve které ministerstvo rozdělilo 1,6 miliardy, byla vyhodnocena koncem února.



Druhou chtějí ministerští úředníci vyhlásit v srpnu. „Dobrou zprávou pro muzea je, že připravujeme další výzvu s názvem Muzea II," uvedla ministryně Karla Šlechtová. K dispozici bude 900 milionů korun.



Podmínky, které ministerstvo pro možnost získání dotace z evropských fondů nastavilo, však žádné muzeum na Svitavsku nebo Orlickoústecku nesplňuje. Přičemž diskriminační jsou hned dvě podmínky ze tří.



Podporována jsou pouze muzea, jejichž zřizovatelem je stát nebo kraj. Takové instituce jsou v Pardubickém kraji čtyři. Na Orlickoústecku je to muzeum ve Vysokém Mýtě a na Svitavsku v Litomyšli.



Druhou, tentokrát již zcela likvidační podmínkou je, že za tři roky zpětně musejí muzea dosáhnout průměrné návštěvnosti třicet tisíc lidí.

O takové návštěvnosti si může drtivá většina regionálních muzeí nechat zdát. Nejvíce se třicetitisícové hranici blíží Regionální muzeum v Litomyšli, které ročně navštíví průměrně 25 tisíc lidí.



„Nevím, jak byl ten program zamýšlený, když je tam takové omezující hledisko. Nahlédnutím do statistik návštěvnosti se dá zjistit, že z okresu Svitavy by se nemohl přihlásit nikdo. My bychom se nevešli ani z toho důvodu, že jsme v polovině roku 2014 otevírali po generální rekonstrukci. Vypadne většina menších muzeí, tři roky po sobě je docela dost," domnívá se ředitel muzea v Litomyšli René Klimeš.



Důležité je podle Klimeše i to, co všechno se do návštěvnosti počítá. „Některá muzea počítají do návštěvnosti i venkovní akce. To je samozřejmě něco jiného než návštěvnost expozic," dodává René Klimeš.



Druhá instituce zřizovaná Pardubickým krajem, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, je na tom s návštěvností mnohem hůře. Podle poslední výroční zprávy přišlo v roce 2015 do muzea 10,5 tisíce lidí. Šanci na získání dotace, pokud se nezmění podmínky, v srpnové výzvě rovněž nemá.



Vysokou návštěvností, srovnatelnou s litomyšlským muzeem, se naopak může pochlubit Centrum Bohuslava Martinů v Poličce. „Návštěvnost je tak 25 tisíc a výš za rok," uvedla ředitelka Pavla Juklová. Dotace ale v muzeu aktuálně žádné neřešili.



JSOU NA POLOVINĚ

Zhruba poloviční počet návštěvníků ročně zavítá do svitavského muzea. „Za loňský rok to bylo kolem 12 tisíc. Dlouhodobě je to zhruba od devíti do dvanácti tisíc," uvedla ředitelka Blanka Čuhelová. „Přijde mi, že tyhle programy jsou spíš pro větší muzea, než která by to potřebovala. Byla jsem tím zklamaná," povzdechla si Blanka Čuhelová.



Nahoru jdou čísla návštěvnosti v moravskotřebovském muzeu. „Návštěvnost v loňském roce se výrazně zvýšila oproti předchozímu roku. Dosáhli jsme skoro šesti tisíc návštěvníků. V roce 2015 to byly tři tisíce sedm set," přiblížil vedoucí muzea Robert Jordán. Podmínka průměrné návštěvnosti jde podle Jordána proti duchu dotačního programu, který má pomáhat muzeím.



Moravskotřebovské muzeum se v návštěvnosti pomalu dotahuje na muzeum v nedalekém Lanškrouně, kam ročně přijde kolem sedmi a půl tisíce lidí. „Jsme malé muzeum, i když máme velké expozice. Je to diskriminující. Máme málo pracovníků, ale podle zákona musíme zajišťovat všechny činnosti muzea. Na granty dosáhnou zase jen velká muzea, s těmi malými se nepočítá," sdělila ředitelka Marie Borkovcová.



ZMĚNA ŘEDITELE

Podobná čísla návštěvnosti, kolem sedmi a půl až osmi tisíc ročně, má muzeum v České Třebové. V sousedním Ústí nad Orlicí je to skoro o polovinu méně. „Návštěvnost byla loni kolem čtyř tisíc a předloni pět a půl," přiblížila ředitelka Jarmila Süsserová. Otázku dotací nechává ředitelka už na svém nástupci. Ke změně na pozici ředitele by mělo dojít koncem tohoto roku.



Poměrně nízkou návštěvnost má muzeum v Králíkách. Podmínka třiceti tisíc návštěvníků za tři roky vzbuzuje na tváři ředitele Michala Kose úsměv. „Když je dobrý rok, přijde do muzea dva a půl tisíce návštěvníků. Na desítky tisíc se nedostaneme nikdy," vysvětluje Michal Kos.