Motokáry, segwaye, pitstop - při TECHNOhrátkách v ústecké „automobilce"

Ústí nad Orlicí - Moderní trenažery, závodní dráha s modely aut, výměna kol, výroba píšťalky či jízda na motokárách a segwayi. Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí dostála své pověsti nejmodernější automobilní školy v Pardubickém kraji a pro účastníky letošních dvanáctých TECHNOhrátek připravila atraktivní aktivity, které zaujaly 138 žáků z devíti základních škol z celého Pardubického kraje.

Jak velká proměna se s účastníky v průběhu akce udála na základě jejich vlastních prožitků, dokládají také výsledky ankety iniciované organizátory projektu. Na úplném počátku se po dotazu Kdo z žáků uvažuje o studiu na orlickoústecké „automobilce?“ přihlásil pouze jediný zájemce ze ZŠ a MŠ Městečko Trnávka – při stejném hlasování na konci programu se už naopak zvedl les rukou.

Dobré místo ke studiu i pro život

„Ústí nad Orlicí je dobré místo ke studiu i pro život. Stojíte na začátku svého životního rozhodování, kam po základní škole povedou vaše další kroky. Mějte na paměti, že řemeslo má zlaté dno a že české ruce jsou na pracovním trhu žádané. Automobilní škola nabízí nejen zajímavé obory, moderní zázemí, ale také dostatek společenské, sportovní a kulturní zábavy,“ vzkázal žákům 8. a 9. tříd při slavnostním zahájení starosta Ústí nad Orlicí Petr Hájek.

„Technické vzdělání v tomto regionu je velice žádané, neboť je orientovaný na strojírenství a firmy pociťují stálý nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Volbou studia v této střední odborné škole určitě nešlápnete vedle,“ podpořila jeho slova dalšími argumenty ředitelka kontaktního pracoviště Úřadu práce Ústí nad Orlicí Vladimíra Lesenská.

Bavily se i dívky

Polovina školáků zahájila tradiční manuální činnosti na třech pracovištích v budově v Dukelské ulici, stejný počet se přesunul do nedalekého areálu v Třebovské ulici. Názvy speciálních stanovišť už předem napovídaly, jaké aktivity tentokrát na žáky čekají. Pracoviště nazvané Jak to jedeš se zaměřilo na dovednosti mladých řidičů, Kam to jedeš prověřilo ovládání modelů automobilů na závodní dráze a Kam s ním bylo zkouškou ekologických znalostí. V rámci Pitstopu se měnila kola u automobilu na čas, Všechny barvy duhy pozvaly aktéry do lakovny a karosárny a Ocel proti hliníku byla testem šikovných rukou, neboť školáci museli vyrobit píšťalku a pomocí raznic také štítek.

„Všechny aktivity byly zábavné, pestré a dostatečně akční. Žáci se při nich rozhodně nenudili a do netradičních činností se ochotně a s vysokým nasazením zapojovaly také dívky. Nenásilnou formou tak účastníci poznali základy všech oborů, které automobilní škola vyučuje. Tradičním vyvrcholením byla atrakce v areálu v Třebovské ulici v podobě jízdy na motokárách na připravené dráze. Mnozí z doprovázejících pedagogů byli překvapeni tím, jak žáci, kteří obvykle přílišnou iniciativou nevynikají, tentokrát při plnění úkolů excelovali,“ uvedl manažer projektu TECHNOhrátky Vladimír Zemánek.

Rozdávaly se ovocné dorty

Součástí orlickoústeckých TECHNOhrátek byla také prezentace společnosti Iveco Czech Republic, která je jedním z klíčových partnerů automobilní školy.

Na závěr akce se rozdělovaly ovocné dorty nejúspěšnějším školám - obě trofeje shodně putovaly na Svitavsko. Vítězství v manuálních činnostech získali žáci Základní školy Čs. armády, Moravská Třebová. Ve vědomostním kvízu projevila nejlepší znalosti výprava Základní školy Pomezí.