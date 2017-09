Mistrovství na Pastvinách ovládli hasiči z Chebu, stříbro brali Žamberští

Pastviny - V sobotu se na Šlechtově palouku na Pastvinách konal další ročník Mistrovství záchranných týmů složek Integrovaného záchranného systému. Republikového souboje v několika disciplínách, který se konal v rámci projektu Bezpečné pohraničí/ Bezpieczne pogranicze, se zúčastnilo jedenáct pětičlenných týmů.

Týmy se do Pastvin sjely z celé republiky, vedle domácích družstev hasičů z Ústí nad Orlicí a Žamberka a policistů z žamberského obvodního oddělení tu soutěžila družstva z Chrudimi, Svitav, Přerova, Chebu, dva týmy z Polska, Frýdku – Místku a Náchoda.

Na účastníky čekalo několik nelehkých disciplín. „Nejprve museli záchranáři projet na vodní hladině člunem slalom, který byl sestaven ze čtyř bójek v řadě za sebou. Po projetí slalomu museli soutěžící provést zacouvání s člunem do kotviště. Na dalším stanovišti museli záchranáři zachránit postiženou osobu z břehu. Další stanoviště bylo zaměřeno na záchranu osoby z vody. Záchrana a naložení postiženého do člunu musela být provedena šetrně a s maximální ohleduplností,“ informovala mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková. Na dalších stanovištích byli soutěžící prověřeni ze znalosti vázání uzlů, zvládnout museli například osmičkový uzel, lodní, rybářský uzel, tažnou smyčku i prusíkův uzel. Na pátém stanovišti museli soutěžící předvést ovládání raftu a to rozhodně nebylo všechno. „Na dalším stanovišti provedl každý tým kardiopulmonální resuscitaci (kardiopulmonální resuscitaci je metoda, jejíž pomocí oddalujeme klinickou smrt a zamezujeme nevratným poškozením životně důležitých orgánů. Do kardiopulmonální resuscitace řadíme nepřímou srdeční masáž a plicní ventilaci). Všechny týmy řešily stejnou situaci: postižený byl v bezvědomí, nedýchal, neměl srdeční akci, nekrvácel, bez úrazu a po tonutí. Na dalším stanovišti bylo simulováno ošetření postiženého a následný transport ke stanovišti zdravotnické záchranné služby,“ vyjmenovala mluvčí s tím, že během závodu se jednotlivým týmům měřil čas, sledována byla odbornost zásahu a za nesplnění úkolů se udělovaly trestné body.

Všichni s napětím očekávali, zda po loňském úspěchu profesionálních hasičů z Ústí nad Orlicí zůstane i letos zlato „doma“. Nakonec se tomu tak nestalo, na Orlickoústecku zůstalo stříbro. „Zlatý pohár s vyrytým datem 9.9. 2017 si odvezlo družstvo hasičů z Chebu. Druhé místo patří družstvu hasičům ze Žamberku a s bronzovou medailí odjíždí družstvo hasičů z Chrudimi,“ shrnula výsledky mistrovství Vendula Horáková.