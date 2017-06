Místo polí vznikla zoo. Mají tu lamy, surikaty i dikobrazy

Vysoké Mýto - Hartecká stezka poblíž Mýta láká na výlety nejen školáky.

Že za lamou, dikobrazem či surikatou musíte do královédvorské zoo? Omyl! Dlouhé cesty netřeba, stačí zajet k Vysokému Mýtu. Na výjezdu na Litomyšl se i letos veřejnosti otevřela Hartecká stezka, v níž majitel Luděk Hojný se svou ženou chovají více než dvě desítky druhů zvířat: od drobných ryb, ptáků a plazů, až po majestátní lamy či pštrosy.

Pohladit i podrbat

Unikátní projekt nemá na Orlickoústecku obdoby. Rozkládá se na polích u statku, který ale postupně chátral. Dokud se do něj nenastěhoval Luděk Hojný. Myšlenka vybudovat tu minizoo majitele napadla zhruba před deseti lety. „Rozhodl jsem se, že tu vytvořím takové memento možného vývoje člověka ve vztahu ke svému okolí," vysvětluje Luděk Hojný.

Vybudoval tu rybníčky, výběhy a pořídil první zvířata – kozy. Postupně se obyvatelstvo rozrostlo o několik druhů želv, agamy, morčata, papoušky či nutrie.

Obrázek z klasické zoo, kde vás zvířata pozorují za silným sklem, tu ale neuvidíte. Návštěvníci tu mají zvířata v bezprostřední blízkosti, většinu z nich si mohou i pohladit, a to nejen poníky či želváka Karla, do jehož výběhu si mohou děti přímo vlézt. Podrbáním za uchem nepohrdne ani dikobraz Bohouš. „Někdo ho prodával přes inzerát, který jsme objevili. A když už jsme ho měli, tak jsme z olomoucké zoo pořídili i samičku Bohunu," popisuje dikobrazí příběh majitel s tím, že by se mohli dočkat i mláďat.

Vedle výběhu dikobrazů se na sluníčku rády vyhřívají agamy bedlivě sledované Barthiem – samečkem surikaty ze sousedního výběhu. „Surikaty jsou z královédvorské zoo, Barthie je zvířátko, které nepřijala rodina, byl odchovaný na flašce. Nebylo možné ho začlenit zpátky," konstatuje Luděk Hojný. Kromě toho tu mají i zmíněné lamy, pštrosy či mary stepní.

Plánuje i klokany

Vedle toho tu nabízejí dětský rybolov a mají tu i hmyzí domečky, desítky rostlin a v hlavě řadu plánů. „Stále je tu kupa práce," nezastírá odvážný chovatel, který se živí realizováním a údržbou zahrad a zvířatům se věnuje po práci.

Žádali i o status zoologické zahrady, k němu se však zatím nedopracovali. Pomohla jim však krajská dotace, a tak plánují dál. „Ještě tu máme část pozemku," ukazuje Luděk Hojný dozadu za statek a prozrazuje také, že by rád do své zahrady znovu začlenil klokany, které tu už v minulosti měl.