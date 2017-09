Medový jarmark ovládne Jablonné už počtvrté

Jablonné nad Orlicí - V sobotu se na náměstí v Jablonném uskuteční celodenní kulturní akce - Medový jarmark. Kromě samotného jarmarku je přichystán bohatý program pro všechny věkové skupiny.

Medový jarmark v Jablonném nad Orlicí.Foto: DENÍK/Iva Janoušková

Maxparáda, tedy program pro děti, bude mít dvě části - první v 11 hodin dopoledne, druhou ve 14.30 odpoledne.

Ve 12.30 se na pódiu představí folklórní soubor Złotokłose z Polských Kondratowic, jehož vystoupení zde v Jablonném uzavře česko-polský projekt Přátelství bez hranic.*

* Celý projekt s názvem „Přátelství bez hranic“ probíhá v období září 2016 až září 2017, a je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A Česká Republika - Polsko.

Během celého dne se na pódiu vystřídá řada hudebních těles - počínaje domácí Jablonskou muzikou přes Next Level z Lanškrouna, hrající muziku postavenou na kombinaci DJ, živého hraní a vokálních partů, až po swingové melodie v podání Oktet Girls. Odpolední hudební maraton odstartuje pop-rocková kapela Po přechodě. Následně zahraje kapela O5& a Radeček, která je synonymem vkusného českého popu. O půl deváté večer na pódium nastoupí kapela, kterou charakterizují černé brýle, bílé košile, černé kravaty a černé kalhoty - Laura a její tygři. Hudební večer zakončí ve stylu alternative-rock Jablonští On the Roof.

Tradiční součástí Medového jarmarku je soutěž o nejlepší štrůdl, ocenění soutěžící obdrží věcné ceny.

Kdo si z Vyhlídkových vrcholů odveze Motúčko?



Pořadatelé sobotního 41. ročníku turistického pochodu Vyhlídkové vrcholy se rozhodli prověřit, kromě fyzické kondice, i nervovou soustavu účastníků akce. Z účastníků pochodu, kteří budou u prezence zapsáni na pěší trasy 17 a 26 km a na cyklotrase 30 km - Suchý vrch, bude vylosováno 10 výherců. V cíli obdrží poukázku na občerstvení v Kramářově chatě na Suchém vrchu v hodnotě 150 Kč.

To ale ještě není všechno, protože startovní čísla všech účastníků pochodu Vyhlídkové vrcholy budou v 11 hodin slosována. Výherci obdrží v cíli pochodu hodnotné ceny, mezi nimiž jsou radiobudíky, vysoušeče vlasů, sendvičovače, rychlovarné konvice a propagační balíčky. Výherce hlavní ceny si odveze Motúčko klasik s nabíječkou a přídavnými zadními koly. Ani děti, které absolvují Pohádkovou cestu, nepřijdou zkrátka - proběhne losování o 55 dětských cen.

Martina Balážová