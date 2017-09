Máslo za šedesát? Nejsem blázen, raději si vyrobíme svoje domácí

Orlickoústecko, Svitavsko - „Máslo v akci za 47 korun,“ pípne zpráva v mobilu. Právě teď je velmi důležitá. Během hodiny ale zásoba „akčního“ másla zmizí a co hůř, není ani to drahé.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

„Další přijde pozítří,“ ujišťuje prodavačka jednoho obchodu na Orlickoústecku. Ano, přijde. Ale místo dvaceti krabic másla dorazí dvě. Dodavatelé prý více nemají.



Boj o máslo začíná necelých sto dní před Vánoci. Někde se na kostku másla píší pořadníky. Z másla je rázem podpultové zboží. „Tohle nebylo ani za minulého režimu. Nepamatuji, že by nebylo máslo, nebo tak strašně drahé. Stávalo deset korun a pak ještě bylo stolní na pečení za osm korun. Vzpomínám si, že se máslo kupovalo hodně, protože náhražky jako dnes nebyly. Ale vždy jsme měli v obchodě másla dost,“ vzpomíná Milada Králová, bývalá prodavačka z Litomyšlska. Věří, že jde o přechodnou záležitost a ceny zase klesnou, stejně jako před lety, když se zdražovala vejce.



Na zlevnění másla všichni čekají, zatím marně. Cena kostky másla přesáhla někde šedesát korun. „Na másle vařím, peču, dávám ho do dortů a mažeme na chleba. Margaríny nám nechutnají,“ stěžuje si Kateřina Horáková z České Třebové.



Nahradit máslo neumí ani cukráři. „Zatím jsme na zdražování másla nereagovali. Pečeme ze stejných surovin jako dřív. Máslo používáme docela hodně, většina krémů je máslových. Musím říci, že nám to cenově vychází, máslo nakupujeme ve velkoobchodě,“ vysvětluje Lubor Havlík z odborné školy v Poličce, která má výrobnu zákusků.



Rekordní ceny másla se nelíbí ani zemědělcům. Litr mléka nyní dodávají mlékárnám za 8,40 korun, což je cena, která jim nepokrývá výrobní náklady. „Jsme pod výrobními náklady. V roce 2014 stálo mléko 9,40 korun a kostka másla byla za třicet až čtyřicet korun,“ podotýká František Smítal, ředitel Agrární komory v Ústí nad Orlicí. Z vysoké ceny másla ale podle Smítala zemědělci nemají téměř nic. Peníze zůstávají prodejcům a zpracovatelům. Na Slovensku je máslo ještě dražší, v Polsku je cena naopak nižší.



„Česká republika patří nyní mezi země s nejdražším máslem v Evropě. Nikdo nemůže předjímat, co udělá poptávka a trh s cenami před Vánoci,“ dodává Smítal.



Někteří lidé proto přestali máslo v obchodech kupovat a vyrábějí ho doma. Stejně jako kuchař Karel Rambousek z Němčic. „Zkusil jsem máslo vyrobit sám a dobrý. Koupil jsem dvě čtvrtlitrové šlehačky v akci, dohromady byly za třicet korun. Z toho bylo dvacet deka másla. Šlehá se, až se přešlehá a vysráží se podmáslí. Zbydou hrudky tuku na metlách. Sliji podmáslí a tuk přes jemné sítko properu studenou vodou. Chuťově bylo výborné,“ říká Karel Rambousek.



Zatím přestal máslo kupovat a děsí ho představa, že na Vánoce může máslo stát sedmdesát korun. Smůlu mají i vyznavači zdravého životního stylu, kteří používají ghí, tedy přepuštěné máslo. I to pochopitelně zdražuje.