Lyžaři míří i na menší vleky

Orlickoústecko Paní Zima se o víkendu ukázala v celé své kráse. Mrazivé počasí, haldy sněhu a sluníčko vylákalo na svahy tisíce lyžařů i snowboardistů. A stále zřejmě lákat bude! Pestrý výběr mají i ti, kterým se nechce do středisek v Dolní Moravě či Červené Vodě. Krásnou lyžovačku slibuje skiareál v Přívratu. „Neváhejte, tolik sněhu nespadlo za poslední tři roky," zní z Přívratu. Na parádní prašan láká i českotřebovský Peklák. „O víkendu tady byla hlava na hlavě, ale bylo to úžasné. Lyžaři byli spokojení, užívali si to," hlásí z týmu pracovníků Lenka Strnadová.

Sjezdovka v Letohradu - Kunčicích.Foto: Foto: Deník/Iva Janoušková

Po sedmi letech se znovu rozjel i vlek ve skiareálu Umbule v Letohradu Kunčicích. Místní hasiče, kteří vlek provozují, sice trochu pozlobila technika, i tak ale byli lyžaři spokojení. Podle místostarosty sboru kunčických hasičů Dušana Nádvorníka je vlek variantou pro ty, kteří si chtějí zalyžovat i odpoledne po práci. V příštích dnech bude vlek otevřen od patnácti hodin. V ČESKÝCH PETROVICÍCH CHYSTAJÍ ZÁVODY Výborné podmínky pak hlásí i skiareály ve Výprachticích, Bystřeci a Dlouhoňovicích. Dlouhoňovický areál letos rozšířil své služby, návštěvníkům nově nabízí možnost použít mikrovlnnou troubu na ohřev vlastního jídla, maminkám přebalovací pult a všem návštěvníkům možnost připojit se k bezplatné wifi. Slunečné počasí o víkendu přilákalo i lyžaře do Českých Petrovic. „Davy jsme neměli, fronty na vlek byly maximálně tak dvouminutové," odhaduje provozovatel sportareálu Miroslav Baier. Natřískáno tu ale bude v sobotu, uskuteční se tu totiž Pohár Orlických hor, tedy soutěž v lyžování pro kategorii žáků. „Odhadujeme účast až dvou stovek dětí, bude tu mumraj," očekává provozovatel, jedním dechem ale dodává, že návštěvníků, kteří si sem přijedou zalyžovat, se akce dotkne minimálně. Otevřeny pro ně totiž budou čtyři sjezdovky. Jak mají otevřeno? Areál Peklák Česká Třebová otevřeno: 9 - 16 a 17 - 20 hodin web: www.peklak.cz Skiareál Přívrat otevřeno: 9 - 19 hodin web: www.ski-privrat.cz Skiareál Umbule Letohrad - Kunčice otevřeno: od 15 hodin web: www.kuncice.eu Skiareál Bystřec web: www.skibystrec.xf.cz Skiareál Dlouhoňovice otevřeno: po - pá 15 - 20, o víkendu 9 - 18 web: www.ski-dlouhonovice.webnode.cz Sportareál České Petrovice otevřeno: denně 9 - 16, út, pá, so 18.30 - 20.30 hodin web: www.ceskepetrovice.com

Autor: Iva Janoušková