Loni se bouralo víc než tisíckrát

Orlickoústecko – Přílišné riskování, rychlost a nedání přednosti v jízdě, to jsou nejčastější příčiny dopravních nehod na Orlickoústecku za rok 2016. Zatímco celorepublikově počet mrtvých v porovnání uplynulých dvou let klesl, na Orlickoústecku je tomu naopak.

Tragická nehoda u obce Nepomuky.Foto: archiv Policie ČR

2016 řečí čísel1044 dopravních nehod

62 těžce zraněných, 360 lehce zraněných

celková škoda: 46,6 milionu korun

nejčastější čas dopravních nehod: 14 – 19 hodin

77 účastníků silničního provozu pod vlivem alkoholu (55 v autech, 20 v nemotorových dopravních prostředcích a 2 chodci)

83 dopravních nehod cyklistů (60 zaviněných cyklistou, 20 cyklistů pod vlivem alkoholu)

164 střetů dopravních prostředků se zvěří

Silniční neštěstí si letos vyžádala čtrnáct životů – jedenáct na místě (loni pouze deset) a tři následně v nemocnici. O třiadvacet událostí stoupl i počet řešených dopravních nehod, kterých bylo v okrese 1044. Tedy průměrně dvě až tři nehody denně.

Z policejních statistik také vyplývá, že nejčastěji se havarovalo mezi čtrnáctou a devatenáctou hodinou. Zatímco dopravních nehod s cyklisty ubylo, střetů se zvěří je o dvacet případů více. Velkým nešvarem řidičů je i alkohol.

V každém okrese se najdou takzvané „úseky smrti", Orlickoústecko má hned tři adepty. Poněkolikáté za sebou byla nejnebezpečnější silnicí tuzemska loni vyhlášena I/43 z Lanškrouna do Svitav, často se ale bourá i na I/35 na Vysokomýtsku a řada řidičů nerada jezdí i přes křižovatku na „jedenáctce" na Šedivci.

Dopravě na „pětatřicítce" od loňského března pomáhají dálniční policisté, navíc se tu více než rok jezdí po nové okružní křižovatce na výjezdu na Litomyšl. Mýtští se ale stále více upínají ke vzniku D35, která by město zbavila kamionové dopravy.

Příčiny nehod

Nejčastějšími příčinami nehod byly loni nesprávný způsob jízdy (541 nehod), nepřiměřená rychlost řidičů (173) a nedání přednosti v jízdě (113). Nejvíce se bouralo na přímých úsecích silnic, v zatáčkách a úsecích za zatáčkou.

NEZBYTNÁ TRPĚLIVOST

Investice se ale připravují i na dalších místech okresu. Zatím pouze na papíře jsou okružní křižovatky na již zmíněném Šedivci i v Zámrsku, už na jaře však bude mít těžká technika žně v České Třebové, letos se tu připravuje oprava průtahu městem a s uzavírkami budou muset i letos počítat řidiči v Ústí. Druhé etapy rekonstrukce se dočká ulice Čs. armády.

Řidičům tedy i letos nezbude, než se za volantem vyzbrojit trpělivostí.

Tragické nehody roku 2016

Leden: Sopotnice, po střetu auta s cyklistkou zemřela 60letá žena

Únor: Dlouhá Třebová, náraz auta do stromu, zemřela nezletilá spolujezdkyně

Květen: Horní Čermná, náraz auta do stromu, zemřel 41letý řidič

Červen: Žichlínek, střet osobního a nákladního auta, zemřela 20letá řidička

Červen: Rybník, náraz dodávky do budovy, zemřel 31letý řidič

Červen: Třebovice, náraz auta do stromu, zemřel 62letý řidič

Srpen: Letohrad, střet auta s vlakem, zemřeli 74letý řidič a 73letá spolujezdkyně

Srpen: Vysoké Mýto, střet auta s chodkyní, zemřela 74letá žena

Září: Nepomuky, náraz auta do stromu, zemřel 25letý řidič a o dva dny později v nemocnici i jeho 18letý spolujezdec

Říjen: Vysoké Mýto, střet osobního a nákladního auta, zemřel 56letý muž.