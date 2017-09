Lilie pro Evu vynesly patnáctileté Marii titul

Kunvald - Převázat květinu stuhou umí každý, uvázat ale kytici a věnec na zadané téma, to je teprve kumšt. Pro patnáctiletou Marii Flekrovou z Kunvaldu to ale není žádný problém, čerstvě se totiž pyšní titulem Hvězda floristiky.

Česká Hvězda floristiky v kategorii žáci Marie Flekrová dostala při slavnostním zahájení ocenění a malý dárek i od své mateřské organizace. Floristce byla nápomocná i zkušená floristka Vlasta Šlezingrová.Foto: Deník/ Iva Janoušková

Lilie voněly až moc

Přes základní, okresní a zemské kolo až na republikové finále. Tak by se dala popsat letošní cesta budoucí kadeřnice floristickou soutěží. Vedle vázání květin v kunvaldském spolku mladých zahrádkářů se přitom baví i myslivostí.

Ve finále v Lysé nad Labem musela na téma Kousek ráje uvázat kytici a věnec. „Moje květina byla na téma Kytice pro Evu a byla ze žlutých lilií,“ popisuje Marie Flekrová s tím, že porota hodnotila nejen vzhled, ale hlavně techniku provedení. Druhý úkol pak nesl název Věnec z ráje a na tom od Marušky nechyběly třeba houbičky. „Je pečlivá a nechá si poradit,“ říká o ní její lektorka Vlasta Šlezingrová, která mezi účastníky soutěže také nechyběla. Porota je podle ní tvrdá a neváhá třeba s věncem i zatřást, aby zjistila jeho pevnost. I tady Maruška obstála.

Celorepublikového kola se v kategorii žáků účastnili tři vítězové českého zemského kola a tři vítězové moravského zemského kola. Marii, která do kunvaldského spolku mladých zahrádkářů i myslivců chodí už sedm let, vítězství mile překvapilo. „Bylo to hodně nečekané,“ prozrazuje talentovaná floristka a dodává, že lilie jí málem den pokazily. „V té budově bylo těch lilií hodně moc, dělalo se mi z toho špatně, bylo mi na omdlení, sotva jsem se držela na nohou. To, že jsem vyhrála, mě ale rychle vzpamatovalo,“ vzpomíná s úsměvem na tváří.

Floristkou se ale stát neplánuje, jejím cílem je profese kadeřnice. „Bude to spíš můj koníček,“ říká mladá dívka, která se aktivně zapojila i do přípravy velké zahrádkářské výstavy v rodném Kunvaldu, která probíhá v místní sokolovně až do neděle.

Zahrádkářská organizace tu má 31 členů, je nejmenší v okrese. Vychovává si ale i další nástupce. Pod vedením spolku mladých zahrádkářů v Kunvaldu, který patří v této oblasti mezi nejaktivnější v okrese, je podepsaná Miloslava Kalousková. V týmu má nyní jedenáct dětí, bývaly ale i doby, kdy jich bylo přes dvacet. „Dětí ubývá celkově,“ krčí rameny. Je však spokojená. „Nejaktivnější jsou od třetí třídy. Chodí jednou týdně a máme i řadu doprovodných aktivit,“ nechává nás nakouknout pod pokličku. Dalších deset členů má kroužek mladých myslivců, který vede Vlasta Šlezingrová. „A když je potřeba, spojíme síly,“ shodují se obě vedoucí závěrem.

Letošní vítězové

Floristická soutěž 2017 se uskutečnila na výstavišti v Lysé nad Labem. V kategorii žáci letos zvítězila Marie Flekrová z Kunvaldu, z juniorů byl první Adam Hofer z Frýdecko-Místecka a v kategorii seniorů Michaela Široká z Prahy.