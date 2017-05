Lidé ztratí prakticky cokoliv: snubák, protézu i bičík

Orlickoústecko, Svitavsko - Ztratit se dá cokoliv a kdekoliv. V autobuse, ve vlaku, na ulici. Od snubního prstenu až po prodejní stánek. I ty se našly v ulicích našeho regionu a pod příslušným evidenčním číslem čekají na úřadě na svého původního majitele.

Ztráty a nálezy. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Vokurka

V Litomyšli nedávno přibyla do regálu ztrát a nálezů peněženka. Nebylo by to nic zvláštního, protože stejně jako klíče, brýle nebo telefon patří k věcem, které lidé ztrácejí nejčastěji. Tahle však měla zajímavý obsah. „Jedna obyvatelka ji našla na poli. Byly v ní zahraniční mince, pravděpodobně ne s vysokou sběratelskou hodnotou, ale spíše se jednalo o suvenýry z cest," popsal nález tiskový mluvčí radnice Michele Vojáček.

Na seznamech nalezených věcí ve městech na Orlickoústecku figurují třeba malířské plátno, zdravotní krunýř, francouzská hůl nebo vrtačka s rozbrušovačkou. Věci lidé nosí buď na radnici, nebo na služebny policie. V ústeckém okrese vloni policisté zaregistrovali 55 případů nálezů. A nebyly to jen obligátní peněženky a telefony, ale i munice, jízdní kola nebo registrační značky vozidel.

Na autobusovém nádraží v Žamberku našlo dítě bankovku, pokus o padělek. Z jedné strany vypadala jako tisícovka, na druhé straně tisk chyběl. A s tisícikorunou je spojený i další případ, který zaevidovala policie. Zapomnětlivý pán si ji vybral z bankomatu v Ústí nad Orlicí, ale odešel bez ní. Žena, která si bankovky všimla, ji odnesla do banky. „Z našeho pohledu je to tak trochu kuriozita, protože lidé většinou peníze seberou," dodává tisková mluvčí policie Lenka Vilímková. Policie jen za loňský rok zaznamenala šedesát případů, kdy došlo k zatajení nálezu.

Co dělat při ztrátě

Získat zpět své věci bývá složitější, pokud byly ponechány v autobuse nebo ve vlaku a „odcestovaly" kamsi do dáli. V autobusech řidiči běžně nacházejí mobily, kabáty, deštníky… „Jsou to běžné věci, ale jednu zajímavost bychom tu měli, ve Vysokém Mýtě se našel jezdecký bičík," podotýká dispečer ČSAD z Ústí nad Orlicí. Ukázalo se, že majitelkou byla dívka, která se věnuje koním a tuto část jezdeckého vybavení přepravovala s sebou.

Těm, kteří po odjezdu autobusu zjistí ztrátu, vedení společnosti Icom transport radí: „Nic není ztraceno, neprodleně nás kontaktujete prostřednictvím Modré listárny na e-magazínu Modré vlny nebo na sociální síti Facebook. Okamžitě kontaktujeme dispečera z dané lokality, který umí věci včas zajistit." Podobné je to i ve vlaku. Důležité je, aby se cestující co nejdříve obrátil na kontaktní linku ČD. „Pomůže i co nejpřesnější popis místa, kde cestující věc mohl zapomenout, například vůz a kupé. Pracovníci linky se spojí s vlakovým personálem," podotýká tisková mluvčí ČD Monika Bezuchová. Vloni měla tato linka asi 1500 telefonátů měsíčně od lidí, kteří ve vlaku něco zapomněli. Bývají to drahé notebooky nebo tablety, ale občas i kuriozity: erotické pomůcky a různé protézy. „Mezi nalezenými předměty byl i velký vyřezávaný orel," sdělila mluvčí a dodala, že majitel ho nakonec nechal pracovnicím v kanceláři, protože si mezitím vyřezal nového.

Jak časté jsou ztráty osobních věcí ve vlacích ČD?

Věci, které najde personál ČD ve vlacích, se evidují na Kontaktní lince (viz. postup při ztrátě). Tato evidence funguje od června 2012, zpočátku zaznamenali pracovníci linky 450 telefonátů měsíčně, loni to bylo v průměru 1500 telefonátů cestujících měsíčně, kteří ve vlacích něco zapomněli. Pokud skutečně lidé zapomenuté věci hledají, ozvou se obvykle ihned, nejpozději pak většinou do dvou dnů. Po ukončení jízdy vlakový doprovod vagony kontroluje, takže pokud v nich něco zůstane, jsou po určitou dobu umístěné v koncových stanicích vlaků. Pokud se o nalezené věci nikdo nepřihlásí, jsou pak v zákonem stanovené době předávány obcím.

Jaké máme kuriozity?

Nejvíce nalezených nebo hledaných věcí patří přirozeně do skupiny běžně užívaných věcí - různé klíčenky, čepice, deštníky, svršky typu kabáty, bundy, svetry. V současnosti i mobilní telefony, notebooky a tablety. Tradičně jsou to také batohy, tašky atp. Z těch hodně netradičních se ve vlacích taky našly například erotické pomůcky, ale také pomůcky ortopedické, tedy různé protézy. Mezi nalezenými předměty byl třeba i velký vyřezávaný orel téměř v životní velikosti. Cestující se nakonec ozval a přesvědčil se, že orel se nalezl, ale nechal ho pracovnicím v kanceláři, protože si mezitím vyřezal nového. Z novější doby pátrali kolegové ve ztrátách a nálezech například po podprsence.

Jak má cestující postupovat?

Cestující by měl okamžitě volat Kontaktní linku ČD a sdělit v kterém vlaku věc zapomněl. Pomůže i co nejpřesnější popis místa, kde cestující věc mohl zapomenout, například vůz a kupé, kde seděl. Pracovníci linky se spojí s vlakovým personálem. Ten může zapomenuté věci vyhledat, vzít k sobě a později předat. Přirozeně se ale stávají i případy, kdy věci odnese nějaká osoba dříve, než se po nich vyhlásí pátrání. V takovém případě záleží na osobní integritě takové osoby, zda si věc ponechá, nebo ji odevzdá např. na stanici, na policejní služebně atp. Od 1. ledna 2017 jsme navíc zahájili pilotní spolupráci s portálem eZtraty.cz, ve které sdílíme informace o nalezených věcech ve vlacích. (Monika Bezuchová, tisková mluvčí České dráhy, a.s., Generální ředitelství)