Lidé, o kterých se v roce 2016 mluvilo

Orlickoústecko - Dosáhli úspěchů, mimořádného počinu nebo se do povědomí veřejnosti zapsali jinak. To jsou některé osobnosti Orlickoústecka končícího roku.

Nikol Revayová a Lenka Čevonová Folková.Foto: ČNRDD

Jaroslav Kulhavý

Biker Jaroslav Kulhavý se v srpnu stal dvojnásobným olympijským medailistou! Ke zlatu z Londýna přidal v Riu stříbro. Čtyři roky starou porážku mu oplatil Švýcar Nino Schurter. „Za dané situace jsem jel strop, líp jsem se připravit nemohl. Jsem maximalista, chci vyhrávat, ale ještě budu mít šanci," řekl tehdy Kulhavý směrem ke hrám v Tokiu za čtyři roky.

Jirka Prachař

Letos v létě na mezinárodním setkání včelařské mládeže v Praze vybojoval Jirka Prachař titul nejlepší mladý včelař do 15 let. O včelařství mluví jako zkušený chlap. Oproti mnohým má ale něco navíc, ke včelám přistupuje s nebývalou pokorou a zodpovědností. „Včelu si nemůžete vzít do náruče. Ale člověk je může mít rád. A když se k nim bude dobře chovat, tak i ty včely se k němu budou dobře chovat. Ten vztah je jiný než k jiným domácím zvířatům, ale je to vztah," říká mladý včelař.

David Janďourek a Eliška Matysová

Studenti ústecké zdravotnické školy David Janďourek a Eliška Matysová neváhali a člověku s epileptickým záchvatem zachránili život. Převzali za to od Pardubického kraje Cenu Michala Rabase za záchranu. „Jako každé ráno jsem čekal na Elišku na nádraží. Šli jsme klasickou cestou do školy kolem gymnázia a jídelny a v tom jsme se ohlédli a uviděli pána, který spadl a nehýbal se. Neváhali jsme a rozběhli se k němu. Pán nereagoval, dusil se a byl celý modrý," popisoval okamžiky student.

Iva Parish

Milovala hudbu, chtěla v Hamburku založit hudební školu. Schumann pro ni složil Opus 46 pro dva klavíry. Nakonec ji čekal krutý osud. Nadaná klavíristka Harriet, baronka z rodu Parish, ohluchla. Její jméno nese hudební festival, který v Žamberku na přelomu srpna a září uspořádala baronka Iva Parish (na snímku). V patnácti dnech nabídl šestnáct koncertů v kostele, kapli, parku i bývalé továrně. V prosinci na něj navázaly dva vánoční koncerty. Výtěžek bude věnován na opravu střechy kostela sv. Václava v Žamberku, která je v havarijním stavu. „Vytrvám, udělám vše, co je v mých silách, aby byl festival přijat širokou veřejností a byl pro ni přínosem. Zisk pak částečně pomůže doplnit částku k dotaci. Cítím, že je správné přiložit ruku k dílu, když je potřeba," uvedla baronka Iva Parish.

Richard Pešek

Richard Pešek, výtvarník a bývalý starosta Ústí nad Orlicí, požaduje za zpackanou banální operaci ucha z října 2011, kvůli které je nyní s doživotními následky upoután na invalidní vozík, od Orlickoústecké nemocnice odškodnění ve výši bezmála sedmnáct milionů korun. Soud se táhne od letošního ledna. Šesté jednání soudu v prosinci mělo stejný výsledek jako ta předchozí: odročeno! Zatím poslední jednání Okresního soudu v Ústí nad Orlicí bylo ve znamení výslechu svědků potenciálních kupců Peškových děl.

Pavel Koblížek

Za vraždu muže a pokus o vraždu druhého před klubem ve Vysokém Mýtě půjde bývalý strážník Pavel Koblížek na patnáct let do vězení. V listopadu o tom rozhodl odvolací Vrchní soud v Praze. Zrušil tak rozsudek hradeckého krajského soudu, který původně Koblížkovi za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví uložil podmínku. Muž vinu odmítá, tvrdí, že jednal v sebeobraně. Verdikt soudu je pravomocný.

Marek Simon

Již potřetí vyhlásila Česká unie karikaturistů TOP10 nejlepších českých kreslířů. Žebříček sestavila na základě celoroční soutěže Vtip měsíce, do které karikaturisté přispívali každý měsíc kreslenými vtipy, většinou na aktuální téma. První příčku podruhé obsadil kreslíř Deníku Marek Simon. „Humor je taková omáčka života. Pomůže nám spolknout i hodně drsný knedlík," říká kreslíř Marek Simon… Jako dítě si Marek Simon tužkou způsobil úraz, dnes jejím prostřednictvím jako kreslíř baví čtenáře Deníku především politickou satirou. „Kreslím občas politicky nekorektní vtipy, ale ne urážlivé. Nechci urážet, ale bavit," řekl v rozhovoru pro Deník.

Netolický, Valtr, Bernášek

V říjnu se konaly krajské volby. Koalice ČSSD, KPK, ODS a STAN vznikla bez vítězného ANO. Hejtmanem byl opět zvolen Martin Netolický z České Třebové. V devítičlenné radě následně usedli hned dva další zástupci Orlickoústecka. Dnes už bývalý starosta Chocně Ladislav Valtr získal post radního pro zdravotnictví, Bohumil Bernášek, který se vzdal postu místostarosty Lanškrouna, je zodpovědný za školství.

Lenka Čevonová Folková

V pražském Obecním domě se v dubnu odehrálo mimořádné a dojemné setkání. Při oceňování dárců kostní dřeně Český národní registr dárců dřeně i letos umožnil setkání dárce a vyléčeného pacienta. Šestnáctiletá Nikol Revayová z Lutína u Olomouce, dívka vyléčená z leukémie, se setkala s Lenkou Čevonovou Folkovou z Černovíru u Ústí nad Orlicí, svou dárkyní krvetvorných buněk.

Jejich příběh se začal psát před mnoha lety. Třiatřicetiletá Lenka vstoupila do registru jako středoškolačka. Z fakultní nemocnice jí zavolali po čtyřech letech, v roce 2007. Tou dobou už za sebou měla Nikol několik let statečného boje s agresivní leukémií. Diagnostikována jí byla ve třech letech. Po úspěšné léčbě se však nemoc vrátila, zrovna když nastoupila do první třídy. Její jedinou nadějí se stal vhodný dárce. Transplantace krvetvorných buněk proběhla 13. března 2007 ve Fakultní nemocnici Motol. Tehdy o sobě pacientka a dárkyně věděly jen to, že jde o ženu a děvčátko z Čech… Po devíti letech se mohly osobně poznat a obejmout.

Loni z našeho okresu krvetvorné buňky darovali čtyři muži: Jan Chaloupka, Tomáš Škraňka, Jakub Zahradník a Patrik Junek.