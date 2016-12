Levandulová ulice neprošla. Bude se jmenovat Maďarská

Lanškroun – Tři dny před Štědrým dnem jednali v Lanškrouně zastupitelé. Schválili rozpočet města na příští rok i úvěr ve výši 160 milionů korun s dobou splatnosti dvacet let, který si město vezme u spořitelny. Lanškroun ho bude potřebovat na dvě velké investice: rekonstrukci Společenského domu a polikliniky.

Radnice v Lanškrouně. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Šárka Mikulecká

Zastupitelé také schválili žádost stavební společnosti o prodej pozemků u bytového domu Rezidence Marci v ulici T. G. Masaryka, kde chce postavit bytový dům se zhruba dvaceti byty.

NÁZEV POZMĚNILI

Bodem, který neprošel v navržené podobě, byl název nově vzniklé ulice. Majitelům tamních rodinných domků nebude pošta chodit na Levandulovou ulici, jak se měla jmenovat původně, ale na Maďarskou. Název odkazuje na jedno z partnerských měst Lanškrouna. Mezinárodní kontakty se už v pojmenovávání ulic projevily, Lanškroun má ulici Slovenskou (partnerským městem je Kežmarok), Polskou (Dzierżoniów a Serock) a Italskou (Castiglione in Teverina). Maďarská bude připomínat spolupráci s maďarským lázeňským městem Hajdúszoboszló. „Ještě že se nebude jmenovat ´Hajdúszoboszló´," zavtipkovali si Lanškrounští na sociální síti. Zastupitel Miroslav Kuťák vyvolal diskuzi o soše Hříšníka, která vznikla během letošního sochařského sympozia Hlínafest a na zimu zabalená do černé folie klečí před křížem u kostela svatého Václava. Socha tu některým vadí, argumentují, že vyčnívá do prostoru, že je překážkou pro vozidla… Zastupitel napsal článek na webové stránky lanškrounské farnosti. „Na tomto místě se pro mne socha stává vyjádřením jakési ztracené existence bez hlubšího rozměru a myslím si, že pokud má mít nějaké dílo ambici být na takto významném místě, tak tato betonová socha nikoli," píše se v něm. Zastupitelstvo města se nakonec rozhodlo přemístit sochu do provizorní „neutrální" lokality s tím, že na základě názoru občanů a případné následné diskuze bude zvolena optimální lokalita.