Letohradské gymnázium poctí návštěvou šéf Akademie věd

Letohrad – Bomba! Tak mluví organizátoři o pátém ročníku unikátního seriálu přednášek špičkových osobností české vědy, ze kterého se na Letohradském soukromém gymnáziu stala tradice. Letos se nese v duchu tématu Vědecký svět v učebnách LSG a nabídka je opravdu pikantní.

Jiří Drahoš. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Už ve středu 8. února navštíví školu se svou přednáškou na téma „Mají gravitační vlny naději?" profesor katedry fyziky na ČVUT v Praze Petr Kulhánek, opravdovým „úlovkem" je ale pro gymnázium přednáška, která se uskuteční 22. února. Slova se totiž ujme předseda Akademie věd, profesor Jiří Drahoš.

Návštěvy si velice váží i ředitel školy Vratislav Šembera, který podotýká: „Vědci jsou báječní lidé a mohou-li, vyjdou vstříc… Někdy, pravda, čekáte dlouho na místo v diáři, ale u profesora Drahoše to díky šťastné shodě okolností vyšlo velice rychle." Jak? „Vcelku jednoduše: od někoho z jemu blízkých spolupracovníků zjistíte, zda to není příliš troufalé, a pak již jen napíšete mail," s úsměvem popisuje ředitel.

Trojici významných osobností doplní 28. února badatel v oblasti vojenské historie Jaroslav Čada se svým povídáním na téma 1. světová válka: Sočská fronta očima dvou přátel.

PŘEDNÁŠELA ŘADA OSOBNOSTÍ

Astronom Jiří Grygar, věhlasný psychiatr Cyril Höschl, Václav Klaus mladší, emeritní předsedkyně Akademie věd ČR Helena Illnerová či předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. To je jen malý výčet osobností, které v uplynulých letech Letohradské soukromé gymnázium hostilo.

Málokdo však ví, že právě Dana Drábová byla prvním cílem organizátorů. Škola si totiž první cyklus přednášek „nadělila" v roce 2012 ke svým dvacetinám.

„Velkou zásluhu na vzniku a trvání seriálu má naše kantorka, nadšená fyzikářka Milada Marková. Cyklus jsme tehdy nazvali ´Velká věda malému městu´ a v podtitulu stálo ´Možná přijde i Drábová…´. To bylo dost odvážné, protože populární paní Drábovou jsme rozhodně neměli předjednanou – ale byl to dobrý tahák… doktorka Drábová skutečně v říjnu 2013 přišla a my jsme se rozhodli v unikátním seriálu pokračovat," ohlíží se do minulosti Vratislav Šembera se slovy, že seznam vědeckých kapacit, které již na škole přednášely, je podle něj nesmírně zajímavý.

„A přinejmenším svědčí o tom, že špičková česká věda venkov prostě miluje…," glosuje na závěr ředitel.