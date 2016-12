Lanškroun má papírový betlém

Lanškroun – Mezi řadu míst naší vlasti zachycených na papírových betlémech se letos zařadilo i město Lanškroun. Autor tohoto vystřihovacího betlému Radko Krejčí v něm zachytil hlavní dominanty města jako náměstí s radnicí, zámek, Krčmu, ale i rudoltický zámeček a na pozadí rozhlednu s Kramářovou chatou na Suchém vrchu.

Lanškrounský papírový betlém.Foto: archiv autora

„Když jsem si před deseti lety vyráběl Petrovický papírový betlém, abych v něm zachytil krásu a poezii starých chaloupek naší vesnice, nenapadlo mě, že v tom budu pokračovat. Podlehl jsem ale naléhání majitelky muzea papírových betlémů a několika sběratelů, abych si ho nenechával jenom pro sebe. Tak vznikl Petrovický vystřihovací betlém a reakce na něj byla, abych v kreslení nepřestával. To člověku samozřejmě zalichotí, a tak přibyly ještě další vesnické ve stejném duchu."

A jak došlo na ten Lanškrounský? „Každý rok o vánočních svátcích obdivuji velký vyřezávaný betlém osobností od Bedřicha Šilara, který vystavuje místní muzeum, a vždycky si říkám, že je škoda, že si ho lidé nemohou odnést a postavit doma. Tak ve mně pozvolna dozrála myšlenka jim to umožnit alespoň ve formě papírové vystřihovánky, aby si ho mohli sami sestavit a do jeho výroby zapojit v době adventní třeba všechny členy domácnosti," dodal autor.

Řada měst již je na papírových vystřihovacích betlémech různými autory zachycena, od letoška se k nim tedy řadí i Lanškroun. (vb)