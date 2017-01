Ladovská zima: často pot a dřina

Orlickoústecko, Svitavsko – Od prvních velkých přívalů sněhu v okresech uplynuly dva týdny a pohled z okna leckde nabízí pravou ladovskou zimu. Odvrácenou stranou mince je však horší schůdnost chodníků a kupící se sníh v centrech měst. „S kočárkem je to fakt dřina, rozježděný sníh a koleje, to kočárek vážně nedává," komentovala strasti zimního počasí jedna z maminek.

Zima v Králíkách.Foto: Martin Hejkrlík

Zatímco lyžaři, snowboardisté a běžkaři jásají, majitelé aut a domů už méně. Mnoho z uplynulých rán pro ně totiž znamenalo rozcvičku při odhrnování sněhu a ometání či škrabání auta. „Je to nekonečný příběh," brblají mnozí z nich. A nechybí ani nářky na silničáře. Podle ředitele Technických služeb Lanškrouna Vladimíra Skalického jsou ale nároky občanů na úklid sněhu mnohdy přehnané.

„Po několika letech je sněhu dost a myslím, že jsme si už odvykli, že musíme vzít do ruky lopaty a hrabla," podotkl s úsměvem. V Lanškrouně sníh už jednou odváželi, nyní na tom ale podle jeho slov intenzivně pracují znovu.

Bílou nadílku v minulých dnech odváželi z centra Letohradu, Žamberka či Králík. „Sníh svážíme na městské pozemky pod Penny Marketem, kde se nasákne do krajiny. Ale není to žádná katastrofa, normální zimní provoz," upozornila starostka Králík Jana Ponocná. I v Letohradu se podle starosty Petra Fialy s přívaly sněhu popasovali velmi slušně.

Sníh zmizel nejen z letohradského „Václaváku", ale i některých ulic – tam, kde ho podle starosty již z důvodu úzkých poměrů nebylo kam vyhrnovat. Sníh zmizel i z centra Žamberku, sváželi ho na prostranství u koupaliště.

Kde ale naopak tolik nepřekáží, je například Nekoř nedaleko Žamberka či Vysoké Mýto. „Sněhu máme víc než poslední tři roky, ale zatím nebylo potřeba ho odvážet," řekl šéf mýtských technických služeb Jindřich Svatoš. „Sníh nám problémy nepůsobí a zatím jsme honeodváželi," informoval i starosta Nekoře Jiří Pomikálek, dodal ale, že jediný menší problém jim způsobila fréza. Po několikaletém odpočinku v teple a suchu se po intenzivním používání rozbila a obec ji musela nechat spravit.

VŠE JEDE PODLE PLÁNU

K zimě patří sníh a mráz. Zdá se to jako naprosto obyčejná věc, ale díky teplému počasí v minulých letech už skoro zapomenutá. Proto se nelze divit, že současný stav úklidu sněhu ve městech někteří považují za alarmující. Z radnic však zní jednoznačný hlas, že vše jede podle plánu.

Například v Moravské Třebové si jedna z obyvatelek stěžovala, že na chodníku a silnicích je méně místa a je potřeba odvést sníh. Reakce z technických služeb přišla záhy.

„Stav sněhu považuji osobně za obvyklý. Problém který popisujete, nastává neustálým přehrnováním sněhu mezi komunikací a chodníky. Bohužel na chodnících nejezdí tak razantní technika, která by sněhovou závěj efektivně přehrnula blíže k silnici. Odvoz sněhu probíhá, ale zatím jen na velmi frekventovaných a páteřních trasách. Není v ekonomických silách města a technických silách služeb odvážet všechen sníh na plánovaná úložiště. Snad jsme schopni unést trochu sníženého komfortu," vysvětlila Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb.

Obdobné to je i jinde, sníh je odklízen, ale jsou místa, kam se nedostane technika, nebo jsou méně frekventovaná. „Situace je stejná jako v minulých letech, řešíme ojedinělé připomínky obyvatel k některým lokalitám. Zimní údržba jde podle plánu," sdělil mluvčí Litomyšle Michele Vojáček. Navíc o místech, která nebudou uklízena, byli občané informování včas.

V Jevíčku to vypadá, že sněhovou nadílku očekávali. „S úklidem jsem si poradili v rámci našich možností, letos jsme pořídili dva ruční zametací stroje a radlici na vozidlo multikára," řekl starosta Jevíčka Dušan Pávek.

V městě na Malé Hané zvládají úklid i bez technických služeb. Na úklid mají technickou četu. I zde řeší připomínky občanů podle možností. „Z centra města odváží sníh za město najatá stavební firma, která má potřebnou techniku. Vše je podle plánu, který na zimní údržbu," dodal starosta Jevíčka. Odvoz se týká zejména úzkých uliček historického jádra.

(jan, pš)