Křižování lesy začíná. Rostou už i první hřiby a žampiony

Orlickoústecko - Houby rostou a nejen takové, které potěší srdce a oko zapáleného mykologa, zpestřit si jídelníček je možné i čerstvě nalezenými hříbky.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/David Chládek

Našel límcovku

V mykologické poradně na zámku v Chocni, která je opět od května otevřena každé pondělí od 15 do 17 hodin, se už sešla řada zajímavých nálezů. Houbař z Vysokého Mýta kupříkladu přinesl límcovku vrásčitoprstennou, kterou neznal. Houbaři sem chodí nejen pro radu, ale i nakouknout, co aktuálně roste, protože choceňské mykologické poradny doplňují i minivýstavky nalezených hub. Také tu často padá dotaz, kde a co konkrétně hledat.

V Česku má sběr hub snad ze všech zemí nejdelší historii. Je to doslova fenomén. Mezi pilné houbaře patří i Rusové, Poláci, Slováci či Ukrajinci.

Podle choceňského mykologa Libora Tmeje byly duben a květen co do růstu hub zajímavé měsíce. „Rostou klasické jarní houby. Letos to jaro bylo opravdu pěkné, byli jsme velice spokojení. Rostly houby, na které se těšíme, jako jsou kačenky, smrže, ucháče, na ně navázaly různé čirůvky, z jedlých hlavně čirůvka májovka. Zajímavé je, že tohle jaro začaly růst pozdně podzimní houby, třeba na mnoha místech byla nalezena čirůvka fialová a čirůvka dvoubarvá. To jsou typické podzimní houby a letos vyrostly již na jaře," uvádí Tmej.

Dobrou zprávu má i pro natěšené houbaře. „Začaly růst první hříbky, roste hříbek dubový, hřib kovář, objevují se i kozáci, kozák březový a některé z klouzků, klouzek sličný a klouzek zrnitý. Na dřevě na stromech, třeba v alejích nebo ve starých ovocných sadech, roste sírovec žlutooranžový, což je dobrý jedlý choroš. V trávě se také objevuje špička obecná a rostou už i první žampiony," říká o houbařských nálezech Libor Tmej.

Nosí žampiony

Že bylo počasí ideální k růstu hub potvrzují i další mykologové z východu Čech. „Lidé nám nyní nejčastěji přinášejí k určení nejrůznější pečárky, tedy žampiony. Například pečárku pařeništní. A v Náchodě – Bělovsi se objevila límcovka vrásčitolupenná, která neroste běžně. Jinde se moc nevyskytuje," řekl Deníku předseda Mykologického klubu v Náchodě Petr Pokorný. Pozor je třeba si dávat na prudce jedovaté houby, roste už zvonovka jarní neboli závojenka a ucháč obecný, kterého by nezkušený houbař mohl zaměnit se smržem.

Zda houbařům bude počasí dělat radost i pro zbytek roku, nikdo neví. „Dostatek srážek, vyrovnané teploty, vysoká relativní vlhkost, aby co nejméně foukalo, houby nemají rády ty výsušné větry, které někdy vanou," vyjmenovává choceňský mykolog ideální podmínky pro to, abychom letos mohli z lesů chodit s plnými košíky. (daf, hel)