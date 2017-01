Krajinu Lanškrouna zmapovala odbornice

Lanškroun – Město si nechalo zpracovat krajinářskou koncepci. Dokument městu poslouží jako nástroj, s jehož pomocí bude moci rozhodovat o dalším postupu na svém území.

Lanškroun. Ilustrační foto.Foto: Deník/Dana Pokorná

Která místa by si podle autorky koncepce Zuzany Ambrožové z Ústavu zahradní a krajinářské architektury Mendelovy univerzity zasloužila „vylepšení"? „Určitě třeba svahy Na Vyhlídce. Jsou trochu neadekvátně upravené a nevyužité. Dále pak třeba zahrada u Langerovy vily, Pivovarské náměstí… Míst, která by se dala krásně přetvořit, je více, takže se musí myslet i na to, aby si navzájem nekonkurovala a měla rozdílnou programovou náplň," uvedla.

