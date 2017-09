Kraj investuje miliony do svých nemocnic

Ústí nad Orlicí, Svitavy - Od začátku školního roku je povinnou součástí výuky na prvním stupni základních škol také plavání. Ředitelé škol s touto novinkou nemají problém. Shodují se, že by každé dítě mělo umět alespoň pár temp, aby vědělo, co má dělat při pádu do vody.