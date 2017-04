Kontrolní den objasní rozsah škod, stav haly i další postup

Česká Třebová - U poničené sportovní haly Na Skalce se ve středu uskuteční další z plánovaných kontrolních dnů. Přítomen má být mimo jiné hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, zástupci litomyšlské společnosti Profistav i projektant stavby.

Pouhé dva týdny po kolaudaci se na nové sportovní hale v České Třebové zřítila střecha.Foto: Michal Horák

„Budeme řešit především projektové práce spojené s nově připravovanou konstrukcí střechy," uvedl hejtman a připomněl, že nové řešení haly bude ve variantě lepeného plnostěnného vazníku se zaoblenou spodní hranou. Kontrolní den by měl také objasnit stav a případné poruchy železobetonového skeletu budovy.

To je podle hejtmana důležité pro další harmonogram prací. „Naším cílem je, aby byla hala zprovozněná do konce tohoto kalendářního roku," zopakoval znovu Martin Netolický s tím, že právě ve středu by měl být zároveň znám finanční rozsah škod.