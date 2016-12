Kolem I/14 zlepší světla i chodníky

Česká Třebová – Za jediný prosincový týden ve městě auta srazila dvě děti. Silnice první třídy číslo 14 je na tom údajně, co se nehodovosti na průtahu městem týká, hůř než přetížená I/35 ve Vysokém Mýtě.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Škvára

Zvýšit bezpečnost chodců kolem „čtrnáctky" má plánovaná oprava, na niž v těchto dnech Česká Třebová získala dotaci. Pokrýt by měla až 80 procent z nákladů vypočtených na 27 milionů korun.

V první etapě budou v úseku od zastávky Na Špici po Tyršovo náměstí modernizovány chodníky, veřejné osvětlení i přechody pro chodce. Normám by mělo vyhovovat bezbariérové uzpůsobení chodníků v místě autobusových zastávek, aby se snadno nastupovalo i méně pohyblivým. Práce by měly začít na jaře, aby následně Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) mohlo v daném úseku kompletně modernizovat vozovku, kterou by měl pokrýt takzvaný tichý asfalt.

ÚSPORNÉ OSVĚTLENÍ

Výrazným prvkem bude nové veřejné osvětlení led diodovými lampami. Silnici budou lemovat jen z jedné strany, v noci například umožní snížení intenzity světla. V roce následujícím by město chtělo s pomocí další dotace dokončit opravu I/14 a kolem ní v úseku od Tyršova náměstí po Korado.

Česká Třebová uvažuje o zavedení úsekového měření rychlosti ve městě. Připravuje ho také nedaleká obec Třebovice.