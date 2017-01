Kola dostanou v Africe druhou šanci.

Pardubický kraj /Píšete nám/ - Bicykly z východních Čech pomohou dětem z africké Gambie.

V Pekařství Sázava propojili lidi z východních Čech prostřednictvím jejich starých kol s gambijskými dětmi. Nápad, jak dát šanci na druhý život staré plečce, na kterou by tady čekal jen svoz železa nebo další prach v garáži, mi přijde geniální.

Ale o tom už víc duchovní otec projektu Jan Koubek: „Asi před půl rokem jsem v televizi sledoval pořad o organizaci Kola pro Afriku. Nejsou to žádní začátečníci, ale je to neziskovka, která se tímto projektem zabývá už několik let. Napadlo mě, že když už tu v regionu máme docela silné postavení a lidé nás vnímají velmi pozitivně, proč toho nevyužít. Projekt Kola pro Afriku v Pardubickém kraji totiž příliš silné zázemí nemá a hlavně tu chybí nějaký silný partner, který by pomohl. Už před půl rokem mě tedy napadlo propojit naši dobrou pověst a jejich dobrou myšlenku."

Akce se rozběhla a Pekařství Sázava zapojilo do sběru bicyklů všechny své prodejny. Pomáhají však také další organizace a především všemožní dopravci, kteří zajišťují transport kol na tak velikou vzdálenost. Gambie leží až v západní Africe a patří mezi chudé zemědělské státy. Kola pomáhají nejchudším dětem při cestě do školy, a tím i ke vzdělání a lepšímu uplatnění v životě.

„Je seriózní říct, že některá kola, především ta nevhodná do afrických podmínek, se prodávají, aby se získaly další prostředky na dopravu, náhradní díly, nářadí a školení místních afrických mechaniků. Bez toho by projekt byl jen polovičatý. Pro někoho to byl problém, ale naprostá většina těch, co se zapojili, to chápou a oprostili se od negativní vlny, která se nese Evropou už dva roky při jakékoliv zmínce o cizincích jiné barvy pleti. Naštěstí tu lidé většinou mají srdce na správném místě! A těm chci moc poděkovat." připomněl Jan Koubek a připustil, že zájem v našem regionu očekával. Měl už pozitivní zkušenosti z předchozích charitativních projektů, do kterých se pekárna zapojila. Kolik kol se nakonec do Afriky poveze, však neví. Počet je odhadován na více než 200.

František Teichmann