Kdo se bojí, nesmí v květnu k oltáři! Rčením se už snoubenci neřídí

Orlickoústecko, Svitavsko - V Pardubickém kraji bylo vloni uzavřeno nejvíc sňatků za posledních devět let. Počet svateb výrazně neklesne ani v květnu, i když naši předkové říkávali „svatba v máji, nevěsta na máry". Tahle pověra je dnes už mrtvá.

Ilustrační foto.Foto: DENIK/David Tesař

Potvrzují to i matrikářky, které před pár lety mívaly v květnu „prázdniny". „Mladí už na to nevěří. Jedeme naplno, nemáme volnou jedinou sobotu," konstatovala matrikářka z Vysokého Mýta Jaroslava Zajíčková. Květen nekvěten, také v Lanškrouně si snoubenci řeknou své ano. Matrika eviduje celkem pět svateb. Podobně jsou na tom i v Litomyšli, ani tam na úřadě neregistrují během května výrazný propad v počtu žádostí o uzavření manželství. V Ústí nad Orlicí mají být 20. května na radnici hned čtyři svatby a pátá se odehraje v restauračním zařízení. Podle jednoho z oddávajících Jana Pokorného je sice část svatebčanů hodně konzervativní, skoro až staromilská, někteří jsou ale zas hodně „free". „Zažil jsem ženicha v kraťasech a botaskách, což mě překvapilo dost nemile. Ale oddával jsem i stylovou prvorepublikovou svatbu, ta byla úplně úžasná," rozhodně nehází svatebčany do jednoho pytle.

Rčení o nevěstách na márách se dochovalo z minulých století. Tehdy ženám, které otěhotněly krátce po svatbě, hrozil kvůli těžké práci na poli potrat. A pokud dítě donosily, rodily až na konci zimy a porody často končily smrtí. Ani jedno z toho však už novomanželkám nehrozí. „Dnešní mladí lidé v České republice se tak úzkostlivě pověr nedrží a podle statistických údajů již květen není měsícem s nejnižším počtem sňatků," konstatovali i analytici Českého statistického úřadu.

V Pardubickém kraji bylo loni uzavřeno 2472 sňatků, vyšší počty svateb statistici zaznamenali ve všech okresech kraje, nejvyšší pak na Svitavsku.