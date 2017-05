Kastelánka udrátuje obří srdce pro Anetku

Rudoltice - Členka Cechu českomoravských uměleckých dráteníků Krasava Šerkopová se připravuje na další Český rekord.

Krasava ŠerkopováFoto: archiv

Coby drátenice už má na svém kontě dva, za vajíčko vyrobené ze 102 metrů drátu a půlmetrové srdce z největšího počtu smyček a spirál. Za pomoci veřejnosti chce nyní vytvořit unikátní srdce, rekordní v několika ohledech.

Prvním z nich je zapojení velkého okruhu lidí, jejich počet bude zaevidován. „Počet použitých metrů drátu bude také rekordní a může dosáhnout i přes 1000 metrů a srdce bude vážit několik kilogramů," plánuje Krasava Šerkopová. Jak je pro ni typické, celá akce bude mít opět charitativní podtext. Srdce má být následně vydraženo a výtěžek použit na Konto pro Anetku.

Nese jméno mladé ženy, která byla pacientkou Kliniky dětské onkologie FN Brno a chorobě podlehla. „Příběh o Anetce na stránkách fondu mi vehnal slzy do očí," svěřila se Šerkopová a své dílo chce pojmenovat Srdíčko za Anetku - centimetry pro zdraví. S jeho výrobou pomohou účastníci mezinárodního veletrhu výtvarného umění, který se uskuteční od 9. do 11. června v Praze-Holešovicích.

„Protože se dá předpokládat účast velkého množství návštěvníků, bude nejlepší způsob omotávání silnějšího drátu drátem slabším a tvorba spirál, kterou zvládnou i děti. Omotat jeden metr slabším drátem mi trvá přes hodinu, a jeden člověk by takové srdce vyráběl hodně dlouho a moc by ho bolely ruce," vysvětluje drátenice, proč je potřeba, aby se do výroby zapojilo co nejvíce rukou. Srdce se bude kompletovat během prázdnin na Zámečku, kde je kastelánkou.

Tam každý z návštěvníků zjistí, že k rekordům má Krasava Šerkopová hodně blízko. Zámečku už bylo uznáno šest Českých rekordů z knoflíků. Expozice čítá už víc než milion sto tisíc kusů knoflíků různých tvarů, barev i velikostí.