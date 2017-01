Kafe? Na gymnáziích už těžko

Orlickoústecko, Svitavsko – Ředitelům škol od nového roku přibyly starosti. Od ledna totiž začala „natvrdo" platit takzvaná pamlsková vyhláška, která stanovuje potraviny, které nesmí být prodávány žákům mladším patnácti let. Z mnohých škol ale zní ostrá slova o nesmyslném nařizování „zdravého" životního stylu.

Pamlsková vyhláška se měla dotknout pouze žáků s povinnou docházkou. Ovlivňuje ale jak starší studenty, tak i provozovatele školních kantýn.Foto: DENÍK/Attila Racek

VYSTAVILI PARTE

S automatem na kávu se totiž museli rozloučit i studenti vyšších ročníků víceletých gymnázií a také kantoři. Většina škol se k vyhlášce postavila odstavením automatů. Českotřebovští gymnazisté dokonce před Vánoci automatu vystavili smuteční oznámení. „Nabídka potravinového automatu pak byla velmi výrazně zredukována na několik málo nealkoholických nápojů a dva balíčky žvýkaček," uvedl ředitel Josef Menšík a současně poukázal na to, že ani předtím automat neobsahoval energetické nápoje či přeslazenou colu. „O škodlivosti tatranek či ochucených jogurtů, které naopak v nabídce byly, mě však těžko někdo přesvědčí," podotkl.

Na Letohradském soukromém gymnáziu zvolili jinou cestu. Bufet tu není, studentům nabízejí produkty z projektu Mléko do škol a stojí tu nápojový i kávový automat. U něj visí upozornění, že je určen pro studenty starší patnácti let. Ředitel školy Vratislav Šembera však dozor a kontrolu u automatu neplánuje. „Studenti přeci mají vlastní rozum a zodpovědnost za svůj životní styl," řekl.

Ředitel letohradského „gymplu" se nechal slyšet, že ideu vyhlášky nepovažuje za důstojnou pro školu, ani pro studenty či jejich rodiče. „České školství má celou řadu skutečně velmi vážných problémů. To, že ministerstvo má v této situaci čas (a náladu) zabývat se jídelními lístky školních bufetů, je v jistém smyslu obdivuhodné," dodal.

Na ústeckém gymnáziu byl bufet zavřen jen pár dnů. Od devátého ledna jej tu v mantinelech nové vyhlášky provozuje místní jednota bratrská. „Na pultu zůstávají minerálky a stoprocentní džusy, přibylo mléko a jogurtové nápoje," informoval za provozovatele Daniel Dostrašil. Nápojový automat na místní škole ale nástup nové vyhlášky „nepřežil".

Z úst studentů… „Nápad to je dobrý, ale nedotažený do konce. Děti by určitě měly v dnešní době začít zdravěji jíst, ale tím, že se zakáže prodávat ve školních bufetech čokoláda, když si ji můžou koupit venku, se to nevyřeší. Ministerstvo by se spíše mělo zaměřit na to, aby se na školách více sportovalo."

Kristýna Mačátová

3. ročník Letohradského

soukromého gymnázia



„Myslím, že vyhláška je postavená na hlavu. Kdo chce, tak si to stejně koupí jinde. Osobně jsem automat často nevyužíval, ale když už, tak jsem byl rád, že tam je."

Michal Novák

3. ročník Gymnázia Žamberk



„Nikdy jsem náš obchůdek nenavštěvoval, takže jsem si žádných změn nevšiml, zmizely ale i automaty na sladkosti a nápoje. Teď když si chci jít něco koupit, zajdu si o přestávce pro něco do města. Nevím, jak jsou na tom nižší ročníky, ale myslím, že to dělají stejně."

Jan Kovář

9. ročník litomyšlské Základní školy U školek

Automaty byly odstaveny i na gymnáziích v Žamberku, Lanškrouně a Vysokém Mýtě. Ředitelé se ale shodují, že nová vyhláška stravovací návyky dnešní mládeže nezmění. „V odpadkových koších se stále objevují obaly od ‚nezdravých' potravin donesených žáky z obchodů mimo školu," uvedl například ředitel žamberského gymnázia Jaroslav Kvapil. Podle ředitelky mýtského gymnázia Blanky Kysilkové je při vyučování od osmi do čtvrt na tři horší, když si žák zapomene svačinu a nahradí ji nudlemi či pizzou. „Nebo je bez jídla. To je podle mě horší řešení než svačina z našeho bufetu," kroutí hlavou ředitelka a přidává další pohled: „Vyhláška je nejen o prodeji, ale i o reklamě a případný automat na čipy pro středoškoláky by neměl být vůbec v prostorách, kam mají žáci nižšího gymnázia přístup. Takové prostory hledáme."

Také svitavské školy upravily nabídku sortimentu již dávno a nezdravé produkty zde žáci nemohli koupit ani dříve. Podmínky vyhlášky jsou však přísnější a splnit se je snaží na všech školách. „Automaty již nikde nemají, nejdále postoupili asi na ZŠ T. G. Masaryka. Ta uzavřela dohodu se školní jídelnou, která pro žáky vyhotovuje dle vyhlášky vhodné svačiny. Službu využívá ale jen zhruba padesát žáků," dodává ředitel svitavského gymnázia Milan Báča. Na litomyšlském gymnáziu se nevzdávají. „Byli jsme nuceni v podstatě zrušit nápojové i jídelní automaty a zakázat vstup do školního bufetu žákům mladší patnácti let, ale naši studenti tvrdí, že vystudovat gymnázium bez kávy nelze. Nyní pro ně hledáme alternativu," uvádí ředitelka gymnázia Ivana Hynková.

PETICI NE NEŘÍKAJÍ

Jak Deník na začátku týdne informoval, pardubičtí studenti Gymnázia Dašická vytvořili petici. Ředitelé podle svých slov studentům v připojení rozhodně bránit nebudou. Podle ředitele ústeckého gymnázia Marka Hoffmanna o zrušení vyhlášky usiluje i Asociace ředitelů gymnázií, která ji považuje za diskriminační vůči studentům vyšších ročníků.