Kácení v Pelinách má příznivce i odpůrce. Rozhodne kraj

Choceň - V létě jsou cílem procházek, v zimě tam plavou otužilci. K Tiché Orlici v Chocni je kromě kvality závodů v zimním plavání táhne i prostředí přírodního parku Peliny, kde se přímo z řeky zvedají vysoké skály.

Choceň Peliny. Foto: Josef Kvičera

Opukové skalní pilíře a stěny halí chráněné suťové lesy. Podle vedení města až moc, a tak se zabývá plány na jejich částečné vykácení. Názory obyvatel se rozcházejí. Konečné slovo bude mít Pardubický kraj.

Zjistit, jak moc stromy skály zakrývají, mají pomoci průzkumy. Zatím úředníci zkoumali stav v době, když jsou stromy bez listí. Podle vedoucí odboru životního prostředí Milady Potštejnské je v plánu provést další průzkum v době plné zeleně.

V rezervaci se nachází více než dvacet skalních stěn, srubů a věží, které dosahují výšky i přes 35 metrů. Mezi jednotlivými skalami jsou zalesněné rokle. Jenže skály podléhají postupné erozi a drolí se, ale stromy v okolí dál rostou. V minulosti byly skalní útvary nezalesněné, vystupovaly nad zeleň a tvořily hlavní dominantu. „Teď jde o to najít nějakou vyváženost mezi skalami a mezi suťovými lesy," vysvětlila Milada Potštejnská.

Názory místních občanů na kácení se rozcházejí. Někteří si přejí, aby skalní útvary opět vynikly, druzí nesouhlasí. Názory plní sociální sítě. „Co bych měl jako občan udělat, aby naše skály zůstaly skalami se vším, co k nim od přírody patří, a nedělal se z nich viditelný 'disneyland'?" uvedl jeden z diskutujících.

Poslední slovo bude mít Pardubický kraj. Situaci posoudí a do konce léta by mohl určit místa, kde by byl případný zásah do zeleně možný, pokud vůbec.