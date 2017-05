K rozhledně po dvaadvacáté

Ústí nad Orlicí - Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí připravil na neděli 14. května 22. ročník jarní cykloakce „K rozhledně Andrlův chlum".

K rozhledně Andrlův Chlum.Foto: archiv pořadatelů

Start je od 8 do 10 hodin z Mírového náměstí v Ústí nad Orlicí, cíl všech tras je u rozhledny na Andrlově chlumu do 20 hodin. Nejkratší osmikilometrová trasa je vypsána pro pěší i cyklisty, pro vzdálenější účastníky je vhodná i cílová jízda. K rozhledně dojedou po vlastní ose a svoji trasu doloží několika razítky. Nejdelší trasa 175 kilometrů je určena zkušeným cykloturistům, vede z Ústí nad Orlicí do České Třebové, Litomyšle, dále přes Choceň, Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Slatinu nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Albrechtice, Borohrádek, Dobříkov, Sruby, Jehnědí a Sloupnici do cíle k rozhledně. Ostatní cyklotrasy 45 - 60 - 80 - 120 - 140 kilometrů jsou od nejdelší odvozeny.

Pro obzvlášť otrlé jedince bude v cíli připraven výstup po 183 schodech na čtyřiatřicet metrů vysokou vyhlídkovou plošinu, ze které lze shlédnout čtvrtinu „Království českého" s překrásnými partiemi Krkonoš, Orlických hor a Jeseníků. Výška Andrlova chlumu je 559 metrů nad mořem. Každý účastník obdrží vkusně řešený diplom. Akce se doposud zúčastnilo 15 633 turistů. Pozor - mládež do 15 let se může akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby. Dodržuj zákon 361/2000 o pozemních komunikacích! Akce je pořádána za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí. Na Vaší účast se těší pořadatelé z KČT Ústí nad Orlicí.