Jitřenka poznávala Slovensko

Dolní Čermná /Píšete nám/ - K létu patří soustředění. To ví i pěvecký soubor Jitřenka z Dolní Čermné, který nakonec místo do plánovaného Splitu vyrazil o prázdninách na soustředění do slovenských Roháčů. „Ubytování jsme měli po celou dobu v Habovce, což byla paráda, protože jsme to měli všude blízko do hor, na koupání i za kulturou,“ říká Věra Hejlová. Soubor se podíval na Roháčská plesa, do termálního centra v Oravici, absolvoval horskou túru a nakonec navštívil Oravský hrad.

Prázdninové soustředění folklorního souboru Jitřenka na Slovensku.Foto: archiv souboru

Jitřenka odpočívala ve slovenských Roháčích. Pro neuskutečněný zájezd do Chorvatska, který nám soubor ze Splitu na poslední chvíli „stornoval“, jsme se vydali na náhradní cestu- na soustředění do krásných slovenských Roháčů. Ubytování jsme měli po celou dobu v Habovce, což byla paráda, protože jsme to měli všude blízko - do hor, na koupání i za kulturou. Neobvyklou skutečností pro nás bylo to, že jsme si museli sami vařit - což pro nás znamenalo zajištění jídla na všechny dny, ale kupodivu i zábavu. První den jsme zdolali téměř v plné počtu Roháčská plesa. Téměř proto, že ne všichni členové byli fyzicky úplně v pořádku. A jejich počet ještě po této túře narostl. Další den bylo hlášeno deštivé počasí, a tak jsme další trasu do hor přesunuli další den. Místo toho jsme využili služeb relaxačního termálního centra v Oravici. Po náročném odpoledni jsme si zvládli ještě uvařit pozdní oběd s večeří a navečer kromě hraní a krátkého nácviku jsme věnovali čas výrobě panenek z pravé ovčí vlny pro naši příští prezentaci. Třetí den jsme opět vyrazili na horskou túru, tentokrát namísto plánované trasy Rákoň-Volovec-Ostrý Roháč-Plačlivé na Tatliakovu chatu nahoru na Rákoň a pak na druhou stranu směrem na Bobroveckou dolinu. Mnozí z nás bojovali kromě únavy i s ovázanými koleny a kotníky (masti, obvazy a obinadla šly na dračku), ale i tak jsme lehčí lehčí trasu zvládali dobře. S vypětím všech sil jsme nakonec zdolali celou naplánovanou trasu a skrz Bobroveckou dolinu jsme dorazili do Oravice. Nutno dodat, že jsme dobře zvolili, protože z míst původně zamýšlené hřebenovky celé odpoledne nebezpečně hřmělo a vypadalo to na silný déšť. Ti, kteří s námi nešli, volili návštěvu Muzea oravské dědiny a zúčastnili se Folklórních slavností v Oravicích. V neděli jsme se už jen sbalili a cestou domů jsme ještě navštívili Oravský hrad. Tento zájezd jsme si vyjeli opravdu jen na výlet - bez jakéhokoli vystoupení. Nabrali jsme však sílu a co je velmi důležité - potvrdilo se, že jsme dobrá parta, která drží pohromadě. po prázdninách - v září nás čekají vystoupení na Karlovarském folklorním festivalu, v Moravské Třebové i v Dolní Čermné. Za soubor Jitřenka Věra Hejlová

Autor: Redakce