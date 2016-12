Sváteční promluva katolického kněze Bohumila Šitavance.

Každému člověku, který vstoupí do washingtonského muzea Letectví a astronautiky, se až zatají dech, když se může dotknout kosmického korábu, se kterým první lidé přistáli na Měsíci. Tyto pocity bych přál každému.

Člověk se dotknul poprvé již před skoro padesáti lety cizího nebeského tělesa a zanechal zde své stopy. Přesto se nedá říci, že by od té chvíle bylo na světě vše jasnější, že by zmizela lidská bolest a strádání a že by byla zcela nasycena lidská touha po Pravdě a Lásce.

Do jisté míry tímto fantastickým úspěchem lidské techniky byla uspokojena touha po poznání.

Naplnit lidské srdce beze zbytku pravdou, láskou a radostí přesahuje lidské možnosti. To může učinit jen ten, jehož narození nám Vánoce připomínají.

Může to učinit ovšem jen tehdy, když mu otevřeme svá srdce a jsme ochotni naslouchat jeho poselství, které je tu dané i psané již dva tisíce let. Jeden z těch, kteří stanuli na Měsíci, americký astronaut James Irwin, účastník mise Apolla o tom řekl: „To, že Ježíš přišel na naši zemi, považuji za důležitější, než že člověk přistál na Měsíci."

Bohumil Šitavanc

katolický kněz

Brandýs nad Orlicí