Jednat o vzniku věznice dorazí i ministr Andrej Babiš

Vznik věznice v Králíkách stále není potvrzen. Po více než měsíci mlčení se v úterý, podle informací Deníku, do města chystají ministři Andrej Babiš a Robert Pelikán, a to konkrétně do firmy OMB composites EU. Pozvání tam dostala i starostka Jana Ponocná, která chce ministrům znovu připomenout výsledky referenda. Ještě před tím se však s ministry setkají odpůrci z iniciativy Ne azylovému domu v Králíkách, která společně s Pardubickým krajem proti zřízení ženské věznice od samého začátku protestuje.

Beseda v Králíkách o záměru zřízení ženské věznice.Foto: Deník/Iva Janoušková

„Naším cílem je informovat ministra Andreje Babiše o názoru většiny, aby dostal informaci z první ruky," uvedl za odpůrce Michal Souček, který nedávno Andreje Babiše několikrát vyzval k reakci. Současně s tím iniciativa přišla s informací, že firma OMB nabídla pracovní místa pro vězeňkyně. Předseda představenstva Karel Říha to ale odmítl s tím, že nešlo o nabídku – v této fázi firmu prý pouze zajímá, co by obnášelo ženy zaměstnat z hlediska bezpečnosti. Vězeňská služba již v budově úřaduje, nyní získala od kraje povolení vyměnit kotle. O konkrétních investicích však zatím mlčí. Michal Souček, který proti věznici vystupuje od samého začátku a před referendem zorganizoval i demonstraci, protestuje také proti tomu, že na setkání bude chybět hejtman Martin Netolický. Ten stále trvá na tom, že věznice do Králík nepatří. Jak je ale patrné z místního zpravodaje, ne všichni jsou proti. Zastupitel Jiří Švanda například poukazuje na to, že omílaný bytový dům i dům pro seniory by mohly stát v lokalitě „Na Výsluní". Jana Králíková, která ve městě bydlí celý život, zase uvedla, že setkání s ministrem Pelikánem na Střelnici na ni nepůsobilo špatně a plánované využití budovy na ni udělalo dobrý dojem. „Žen odsouzených za autonehodu nebo zpronevěru peněz se odmítám bát," napsala razantně. Ve věznici by totiž mělo být časem umístěno až 200 vězeňkyň s nejmírnějším stupněm ostrahy, ve věznici by mohlo najít práci 120 lidí a mělo by tu vzniknout i učiliště pro odsouzené. Ve vzniku věznice v Králíkách nevidí problém ani poslanec Martin Kolovratník, který, jak sám uvedl, bydlí nedaleko pardubické věznice a nikdy žádný problém nezažil. „Odporu místních moc nerozumím, překvapuje mě," uvedl s tím, že vznik věznice by přinesl práci místním lidem. Poslanec se ale pozastavil nad formou jednání, a to jak ze strany hejtmana Martina Netolického, jehož jednání označil jako populistické a zbytečně jitřící emoce, tak ministra Roberta Pelikána. „Říct, že ho místní referendum nezajímá, považuji za velkou politickou chybu," dodal s tím, že návštěvu Andreje Babiše v Králíkách vítá. SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY: "Je to podraz," zní od Králických

Autor: Iva Janoušková, ČTK