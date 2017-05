Je péče o seniory v ohrožení?

Orlickoústecko, Svitavsko - Mají mít senioři a jejich rodiny důvody k obavám, že o ně kvůli nedostatku pracovníků nebude v sociálních zařízeních na Orlickoústecku a Svitavsku odpovídajícím způsobem postaráno?

Zaměstnanci domovů pro seniory dokáží vymyslet pro klienty nejrůznější aktivity. Jen jich musí být dostatek.Foto: Deník/Petr Šilar

Krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola potíže nepopírá, zásadní komplikace však spatřuje jinde. „Zájemců o práci v sociálních službách ubývá, ale největším problémem je potřebná kvalifikace," uvedl radní.

Schází kvalifikovaní pracovníci

Řada domovů, podle něj, přijímá nové zaměstnance i se základním vzděláním s tím, že se snaží zajistit jim do 18 měsíců od nástupu nezbytný kurz pracovníků v sociálních službách. Vyhledávání nových pracovníků se podle Šotoly může v budoucnu zkomplikovat mimo jiné stále se snižujícím zájmem mladých lidí o práci v přímé péči. Nejsilnější skupinu zaměstnanců pobytových zařízení totiž tvoří lidé ve věku mezi 40 až 60 lety.

Podhodnocené mzdy

Důvodem, proč tomu tak je, jsou především nízké mzdy pracovníků přímé péče. Náročná práce v sociálních službách je silně podhodnocena. „Navíc tarifní platy zdravotního aparátu rostou rychleji oproti tarifním platům pracovníků v sociálních službách," upřesnil Šotola.

V letošním roce chybí v Pardubickém kraji na navýšení platů a mezd, které schválila vláda již v loňském roce, téměř 60 milionů korun. „V případě plánovaného navýšení od prvního července letošního roku bude chybět dalších více než 30 milionů. V současné době intenzivně jednáme s ministerstvem práce a sociálních věcí o potřebném dofinancování sociálních služeb v letošním roce," přiblížil Pavel Šotola.

Přes tyto problémy však, podle krajského radního, v Pardubickém kraji k omezování poskytované péče nedochází.

„Aby situace ve financování sociálních služeb byla stabilní, předvídatelná a umožňovala rozvoj služeb, bude potřeba provést změny ve stávajícím systému. Současný stav je dlouhodobě neudržitelný," uzavřel Pavel Šotola.

Čtyři pracovníci chybí

S nedostatkem pracovníků se potýká Domov důchodců v Ústí nad Orlicí. Podle ředitele Jana Vojvodíka nižší zájem o tuto profesi souvisí s vyššími platy v jiných sektorech, víc si vydělávají i prodavačky nebo skladníci v obchodech.

„Aktuálně bychom potřebovali minimálně čtyři úvazky, ty nám chybí dlouhodobě, už od konce loňského roku," povzdychl si.

Zasáhnout musí stát. „Fungujeme podle státních tabulek. Je na vládě, aby platy v tomto sektoru zvýšila," podotkl Jan Vojvodík.

Personální krize způsobuje, že zařízení sice stíhá zabezpečit základní potřeby obyvatel domova, ale už nemá dostatek lidí pro aktivizační činnosti.

V ohrožení je i přijímání nových klientů. Na webových stránkách proto domov důchodců vyzval dobrovolníky, aby podali pomocnou ruku a pomáhali naplňovat společenské vyžití seniorů.

Úspěšně odolávají

Úspěšně prozatím odolávají možným personálním problémům ve Svitavách a v Moravské Třebové.

„Problémy, se kterými se potýkají všichni poskytovatelé sociálních služeb, jsou i u nás. Lidé zvažují práci jinde, protože platy jsou nízké. Ani ne tak u zdravotnického personálu, jako u zaměstnanců přímé péče," vysvětlil ředitel moravskotřebovských sociálních služeb Milan Janoušek.

Pracovníci přímé péče jsou zařazeni v páté platové třídě podle státních tabulek s nástupním platem kolem patnácti tisíc. „Práce je to dost náročná, ve směnách, tudíž leckdo odchod zvažuje. Ale nejsme úplně v kritické situaci. Aktuálně patříme mezi domovy, které se pohybují na nižší úrovni doporučeného stavu zaměstnanců," vysvětlil Janoušek.

Podobně hodnotí situaci ředitelka svitavského Seniorcentra Lenka Jurenová. „Situace u nás není úplně dramatická, nicméně kvalitní personál se shání dost obtížně. Dříve jsme dělali výběrová řízení, teď jsme rádi, když na uvolněné místo někoho seženeme," přiblížila Lenka Jurenová.

Podle ředitelky je to v důsledků velmi nízkého finančního ohodnocení v sociálních službách. K omezování kapacity Seniorcentra naštěstí nedochází.

Pomáhají s aktivitami

Najdou se i zařízení, kde situace není vážná a naopak jsou zde spokojeni. „Na začátku roku byl problém, protože se měnila organizační struktura našeho zařízení. V lednu jsme si vytyčili jako hlavní cíl doplnění týmu. To se nám podařilo," řekla Alena Fiedlerová, ředitelka Centra sociální pomoci v Litomyšli.

Vyřešit se vedení domova pro seniory podařilo také další problém. Našli se lidé, kteří pomáhají s volnočasovými aktivitami klientů, ti jsou spokojeni a zaměstnanci také. Spokojenost obyvatel domova je pro ně psychickou vzpruhou. Přáním všech tak je, aby tento stav trval co nejdéle.

Co se týká platů, tak ty nejsou všude ideální. Liší se však zařízení od zařízení. Někde může být nástupní plat 11 200 korun, jinde až 15 200 korun. A co by si Alena Fiedlerová přála do budoucna? „Spokojené zaměstnance a méně administrativy. Nezastírám, že by si lidé v sociálních službách zasloužili více peněz. Jejich práce je náročná," dodala Fiedlerová.