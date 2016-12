Jak přivítáme nový rok 2017?

Orlickoústecko - Hudbou, pohybem, tancem či poznáváním? Orlický deník vám přináší tipy, jak prožít poslední den roku 2016. Vyberte si…

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Hudbou

Novoroční koncert

Králíky – V kostele svatého Michaela v Králíkách se na Nový rok rozezní kytara virtuosa, skladatele a profesora pražské AMU Štěpána Raka. Jeho každoroční novoroční koncert začne v 16 hodin. Vstupné bude dobrovolné a výtěžek z koncertu bude věnován místní římskokatolické farnosti.

Tradiční veselice

Choceň – Co by byl silvestr v Chocni bez tradiční a oblíbené dopolední veselice na náměstí? Místní se v centru města sejdou už o půl desáté, k tanci i poslechu jim zahraje Choceňačka a Kantorský dixieland, chybět nebude ani svařené víno a další dobroty.

Pohybem

Nazujte brusle

Orlickoústecko – Už vás nebaví sedět u televize? Zimní stadiony lákají na veřejné bruslení. V České Třebové bude otevřeno na silvestra (10-11.15 a 15-16.15 hodin), v Ústí na silvestra (9-11.30) i na Nový rok (13.30-16 a 17-19.30), v Chocni po oba dny (14-16). V hale Bóži Modrého v Lanškrouně se bude bruslit v sobotu i v neděli (14-15 a 16.45-17.45) a žamberský zimní stadion přivítá bruslaře na Nový rok (9-11.30 a 13-15).

Vyrazit ale můžete třeba i do bazénu. Bazén v Ústí nad Orlicí má otevřeno na silvestra od 8 do 12 hodin, ten českotřebovský od 9 do 14 hodin a děti v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Na Nový rok mají však zavřeno.

Na sjezdovkách

Závody v Moravě

Dolní Morava – Ve zdejším skiresortu se 31. 12. koná Silvestrovský Salomon Family Cup 2017, další ročník amatérského rodinného závodu. Registrace je možná v Infocentru Marcelka od 8 do 10 hodin. Jde o první klání, celý pohár se skládá z pěti závodů v obřím slalomu. Na vítěze čeká atraktivní cena, dva páry lyží Salomon.

Večerní jízda

Červená Voda – Skiresort Buková hora chystá tradiční večerní silvestrovskou jízdu. Milovníci lyžování doufají, že ji nepřekazí počasí jako vloni. Zalyžovat si naposledy v roce 2016 mohou v době od 18 do 20 hodin.

Poznáváním

Na Boudu i v zimě

Těchonín – Od 26. prosince do 1. ledna je mimořádně zpřístupněna tvrz Bouda. Vstupy do podzemního systému chodeb a sálů jsou v 11, 13 a v 15 hodin.

Série prohlídek

Králíky – Poutní areál na Hoře Matky Boží připravil na zimu sérii prohlídek, poslední prosincová se koná 30. 12., po Novém roce pokračují 14., 21. a 28. ledna. Začínají vždy v 19.30 hodin při vstupu do kostela.

Tancem

Zahraje Jari Kurri

Přívrat – V sále U Coufalů ⋌se 30. 12. od 20 hodin koná Předsilvestrovská zábava se skupinou Jari Kurri Band.

Tip na výlet

Pochodem chod na Andrlák

Ústí n. O. – „Po bujaré silvestrovské noci, která přivítá rok 2017, jistě menší mrazivé vydýchnutí přijde vhod," je přesvědčen Milan Richter z pořadatelského týmu KČT Ústí nad Orlicí, který prvního ledna zorganizuje osmnáctý ročník Novoročního výstupu na Andrlův chlum.

Účastníci budou pod rozhlednou zvanou „Stříbrná krasavice" očekáváni mezi 11. a 18. hodinou. Pamětním diplomem budou odměněni pěšáci, cyklisté, jezdci na koních, lyžaři i mototuristé.

„Na šestnácti předchozích ročnících se prezentovalo celkem 17 406 milovníků zimní přírody," přidávají statistiku pořadatelé. O chatu Hvězda na Andrlově chlumu pečují ústečtí turisté již 25 let, což je mezi českými odbory zcela výjimečné. (zr, mr)

Kam za ohňostrojem

Na ústeckém rynku oslaví konec roku

Ústí n. O. – V Ústí vznikla nová tradice společně slavit silvestr na náměstí před třemi lety a rychle se tu zabydlela. Letos k poslechu a celkové pohodě zahraje místním i přespolním od pěti hodin odpoledne originální revivalová kapela Prajzský Výběr, slavnostní ohňostroj bude v dolní části náměstí odpálen v 18 hodin.

Myslí na rodiny s dětmi

Česká Třebová – Před třemi lety Česká Třebová přesunula začátek ohňostroje z prvních minut Nového roku na silvestrovský podvečer, a tuto změnu dodržuje, aby se pohledem na světelné efekty mohly potěšit i rodiny s dětmi. Letos ohňostroj na Starém náměstí začne v 19 hodin.

U Tiché Orlice zazní Vltava

Choceň – Zatímco loni v Chocni zkusili světelnou show koncipovanou na výrazovou hudbu, letos připravili tradiční ohňostroj. Odpálen bude u dolních bubnů na Tiché Orlici, a to v 18 hodin. Hudebně jej doprovodí druhá symfonická báseň Vltava z cyklu Bedřicha Smetany Má vlast.

U ohňostroje zahřeje medovina

Žamberk – Horký čaj, medovina a ohňostroj. To je vítání nového roku v pojetí města Žamberk. Už podruhé se ale uskuteční až 1. ledna v 18 hodin. „Přijďte s námi přivítat rok 2017 a setkat se s přáteli a známými," zve Monika Škodová ze žamberské radnice.