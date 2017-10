I do terénu mohou záchranáři vyjet najisto. Mají záchytné body

Pardubický kraj – Síť souřadnic, kterou na mapě nepotřebujete. Pokud zrovna nejde o zdraví. To jsou traumabody.

Místo, které nedovedete podle ničeho popsat, nemáte jej jak ukázat, ale kam se přesto pomoc může vydat přímou cestou. Traumabod, síť míst, která znají záchranáři a která slouží právě v situacích, kdy na hledání míst v nepřehledném terénu nezbývá čas.



Najít přesné místo by dnes nemusel být problém. Každý chytrý telefon dovede při troše dobré vůle vydat souřadnice GPS. Někdo by si poradil i s mapou. Jenže jsou i situace, kdy dojde baterie, mapa není po ruce a k tomu nastupuje stres. Přesně jako se stalo v úterý na Orlickoústecku.



Svážka dřeva, příkrý svah a lesnický stroj na svážení dřeva, který i s řidičem z jednoho svahu ujel a do protilehlého narazil. Svědek nehody ale věděl, jak zraněnému řidiči přivést pomoc co nejblíže a tím pádem i nejrychleji.



"Svědek události na linku 155 udal číslo traumabodu v jejich blízkosti. Na místo tak mohla bez časové prodlevy a potřeby dodatečné navigace vyjet posádka z Ústí nad Orlicí. Přístup byl špatně přístupným bahnitým terénem, nicméně záchranka na místo dorazila a mohla zahájit ošetření pacienta. Tomu byla ošetřena středně těžká zranění hlavy a hrudníku. Po celkovém vyšetření a stabilizaci krční páteře fixačním límcem byl poté transportován ve vakuové matraci do nemocnice v Litomyšli," uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.



Příjezd pomoci urychlil v tomto případě právě traumabod. To je v přírodě označené místo, nejčastěji hranol s plechovou cedulkou s nápisem traumabod a jeho číslem. Právě tato síť si pomalu začíná získávat přístup do naší krajiny.



"Poloha každého traumabodu je přesně zanesena pomocí GPS souřadnic do mapových podkladů které máme. Při komunikaci se zdravotnickým operačním střediskem pak volající jen nahlásí číslo traumabodu, který se nachází v jeho blízkosti a pomoc se pak ke zraněnému dostane mnohem dříve. To vše v souhrnu dokáže pomoci nejen záchranné službě k rychlejšímu a přesnějšímu určení polohy pacienta," dodává Aleš Malý.

Záchranářům pomůže i lampa či šraňkyV případě volání o pomoc se nemusíte spoléhat jen na určení orientačních bodů ze skautské příručky jako jsou kostelní věže, vysílače a tak dále. Unikátní čísla má například každý větší silniční most, a každý železniční přejezd. V Pardubicích si například velmi přesně přivoláte pomoc i podle lampy veřejného osvětlení. I ty nesou zelený štítek s unikátním číslem, které i v městské zástavbě nasměruje záchranáře s přesností na metry.