Hradozámecká noc se blíží, slavit se bude v Rudolticích a Litomyšli

Orlickoústecko - Hradozámecká noc ze soboty 26. na neděli 27. srpna představí památky v netradiční době a s netradičním programem. Osmý ročník akce se uskuteční ve více než osmi desítkách památek po celé České republice.

Nový zámek u Lanškrouna.Foto: archiv K. Šerkopové

Zámeček ozáří svit svíček

Rudoltice – Hradozámecká noc se bude slavit i na Novém Zámku v Rudolticích u Lanškrouna. Zámeček, jak mu také jinak říkají, se k ní nepřipojí poprvé, v před-chozích letech měla akce podle kastelánky Krasavy Šerkopové úspěch. „Předchozí ročníky ukázaly, že návštěvníci vítají možnost podívat se po setmění z dvacetimetrové výšky na osvětlené okolí i město Lanškroun,“ konstatuje kastelánka s tím, že láká i svíčkami osvětlené sklepení. „Letos pravděpodobně vyhovím těm, kteří říkají, že by bylo zajímavé procházet sklepení také osvětleném pouze svíčkami,“ slibuje.

Zámeček i jeho sklepení letos v součtu ozáří na čtyři stovky svíček, pohled ale stojí za to. Nabitý je i doprovodný program, od 19 hodin zahraje country kapela Půlitr, návštěvníci se budou moci občerstvit barevnými koktejly v Party Baru, chybět nebude ani čarodějnice a úderem jednadvacáté hodiny se v okně prvního patra zjeví bílá paní. „Až přijde dolů, zájemci se s ní budou moci vyfotit,“ poodkrývá program kastelánka, která slibuje zážitek všem milovníkům romantiky i tajemného mrazení v zádech. (jan)

Gurmánské prohlídky na zámku

Litomyšl – Celorepubliková Hradozámecká noc 2017 bude i na zámku v Litomyšli. Součástí třech hodinových prohlídek v sobotu 26. srpna bude i ochutnávka historických receptů se sklenkou šumivého vína. Gurmánské prohlídky však nenabídnou jen hotové jídlo k zakousnutí, ale zároveň se při nich návštěvníci seznámí s proměnami kuchyně v průběhu jednotlivých století.

Že byla aristokratická kuchyně, na kterou se prohlídky nejvíce zaměřují, jiná, než je tomu dnes, vypovídá i postavení zaměstnanců na zámku. Kuchaři a cukráři byli totiž často nejlépe placení služebníci. Obvykle museli střežit recepty, které se nezapisovaly do kuchařky. Pouze někteří v kuchyni tedy znali přesný poměr ingrediencí, které do jídla patří. Mimo to si museli ještě poradit se surovinami, které dovezly návštěvy dvora nebo jejich služebníci z výprav.

S tehdy exotickými surovinami jako káva, kakao či různými druhy koření dnes umí pracovat snad každý. Ale právě odlišný pohled na luxusní suroviny v minulosti s porovnáním s dnešní dobou je další zajímavou součástí Gurmánských prohlídek, které začínají od sedmi, osmi a devíti hodin večer. (rak)