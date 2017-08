Hradozámecká noc na Zámečku se blíží

Nový zámek u Lanškrouna, Tajemná Hradozámecká noc, 26. 8. od 19.00 hodin

Hradozámecká noc na Zámečku.Foto: Zdena Lédlová

Rudoltice - I letos je Zámeček přihlášen k této celostátní akci, předchozí ročníky ukázaly, že návštěvníci vítají možnost podívat se po setmění z výšky 20m na osvětlené okolí i město Lanškroun. Také sklepení osvětlené spoustou svíček návštěvníky láká.

Rozmístit více než 400 svíček po věži i sklepení dá dost práce, ale pohled, který Zámeček osvětlený svíčkami nabízí, stojí za to. Podvečerem bude od 19 hodin po zahájení provázet country kapela Půlitr, a také se objeví čarodějnice, a děti se mohou těšit, že se opět kolem 21. hodiny v okně 1. patra objeví Bílá paní. S tou se zájemci budou moci i vyfotit.

Tradičně oblíbené barevné nápoje a coctaily nabídne party bar a zámecká kavárna zajistí další občerstvení.

"Zámeček měl vždy pěknou účast a umístil se většinou na dvacátém místě v počtu návštěvníků ze zhruba 80 památek, to je pěkné umístění a jestli bude přát počasí, jistě se přijde pobavit zase dost návštěvníků," uvedla kastelánka Zámečku Krasava Šerkopová. "Letos pravděpodobně vyhovím těm, kteří říkají, že by bylo zajímavé procházet sklepení také osvětlené pouze svíčkami, byla by to zajímavá změna a pro návštěvníky by procházka po rozměrném sklepení pouze při svíčkách byla jistě hodně zajímavým zážitkem, který jinde zažít nemohou." Kastelánka zve všechny, kteří mají rádi tajemno a romantické osvětlení svíčkami na Hradozámeckou noc. Informace podá na tel:776 642 277 nebo na mailu kastelankazam@seznam.cz.