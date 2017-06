Hra pro nevidomé zaujala. Studentská firma míří na světové finále. Olá!

Choceň - Studentky z Obchodní akademie v Chocni bourají bariéry. Vymyslely ojedinělou hru s názvem Olá, která spojuje zdravé a nevidomé.

Spolužačky Lucie Částková (vlevo) a nevidomá Michaela Moravcová předvádějí, jak hrát jejich hru „Olá“.Foto: Deník/ Tereza Vaisová

„Problémem společnosti je podle nás to, že se zdraví nedokážou zcela vcítit do problémů nevidomých, a ti se potom hůř začleňují do kolektivu," vysvětluje nevidomá členka studentské firmy Michaela Moravcová. „My ale přicházíme s řešením, a to hrou, která je určena pro nevidomé i zdravé. Díky hře zažije zdravý člověk stejné pocity, jaké má nevidomý hráč, tím pádem spolu budou na stejné vlně," dodává druhá členka firmy Lucie Částková.

Zahrají si i v Bruselu

Společně se třetí spolužačkou, která momentálně cestuje po USA, založily dívky studentský podnik a se svou hrou uspěly ve dvou soutěžích globální neziskové organizace Junior Achievement, jejíž českou kancelář založil v roce 1992 Tomáš J. Baťa.

V dubnu v konkurenci dalších více jak padesáti firem získaly na Veletrhu studentských firem v Praze druhé místo, na začátku června zvítězily v soutěži Social Innovation Relay o nejlepší společensky prospěšný podnikatelský záměr. Nyní je čekají další dvě soutěže, které pořádá Junior Achievement. Na nich budou reprezentovat Česko na celosvětovém finále.

Superfinále prvního podniku se odehraje v červenci v belgickém Bruselu, druhá soutěž proběhne on-line už tuto středu. Choceňskou studentskou firmu čeká tvrdá konkurence desítek evropských, asijských a amerických týmů. „Je na nás velký tlak, ještě žádná česká studentská firma z české pobočky Junior Achievementu se v celosvětové soutěži neumístila," vysvětlila Lucie Částková.

Chtějí vlastní firmu

Velký zlom nastane po soutěži. Ze studentské firmy se slečny chystají udělat opravdovou firmu. Dle odhadů je prý zákaznický potenciál jejich nápadu slušný. Hru, kterou mohou hrát společně nevidomí a zdraví, dosud nikdo nevyrábí. „Již se prodalo pět her, kvůli finále v Bruselu nyní necháváme vyrobit dalších padesát kusů," uvedl učitel a vedoucí studentského projektu Radek Kroulík s tím, že hra by se měla v budoucnu prodávat za tři sta korun.

Jak na to?

Princip hry je jednoduchý.Můžou ji hrát čtyři hráči, ti bez handicapu si zavážou oči šátkem. První hráč hodí speciální kostkou, na které jsou vyřezané stejné tvary, jaké lze po hmatu vyhledat v sáčku. Tento hráč pak oznámí, co mají ostatní najít. Hráči se mohou také dohodnout, kolik jednotlivých tvarů vyhledat nebo si určit časový limit. Vítězem se stává ten, kdo vyloví požadovaný tvar jako první a zvolá „Olá".

„Hru si vyzkoušelo už dvě stě zákazníků, a bavilo je to. Chceme se zaměřit na další typ sociálních her," dodává Lucie Částková.