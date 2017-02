Hory letos zloděje nelákají. Krádeží je minimum

Orlickoústecko – Lyže či snowboard „zaparkovat" do sněhu či stojanu a hurá se občerstvit. Běžná praxe mnoha návštěvníků zimních areálů, kteří často nechají své vybavení bez dozoru. „Dělám to běžně, dosud se mi nikdy nic neztratilo," konstatovala například lyžařka a snowboardistka Tereza z České Třebové. Stejně se vyjádřil i snowboardista Vlastimil z Letohradu. „O to, že by se mi prkno ztratilo, se nebojím," uvedl.

Lyžařská sezona je v plném proudu. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK/ Vraný Jan

ZATÍM NEŠKODÍ Letošní zima, jak se zdá, dosud „nepoctivce" v areálech na Orlickoústecku příliš nelákala. Policisté evidují pouze jeden případ, ke kterému došlo čtvrtého února odpoledne v Červené Vodě. Dosud neznámý zloděj tu odcizil dva volně odložené snowboardy za bezmála 16 tisíc korun. „Pachateli za krádež hrozí až dvouletý trest odnětí svobody," informovala mluvčí policie Lenka Vilímková. Podle Petra Tomana ze Skiresortu Buková hora jsou tyto případy ojedinělé. „Samozřejmě se nějaké případy vyskytly, dohromady byly tak tři až čtyři," řekl. Občas se prý problém vyřeší sám. To když si lidé mezi sebou své vybavení zamění. „Vezmou model, který je podobný, a najednou zjistí, že není jejich," popsal Toman. Vážné problémy neřešili ani na sousední Dolní Moravě, podle jednatele Martina Palána se v resortu tuto zimu nic neztratilo, a podobná slova zní i z českotřebovského Pekláku či nedalekého skiareálu v Přívratu. Provozovatelé obou vleků se shodují, že spíše jde o ztracené či zapomenuté věci. „Lyžaři tu opřou lyže, zapomenou je tu a odejdou," komentoval Zdeněk Vávra z Pekláku, kde se však letos setkali i se ztrátou skipasu. I mezi návštěvníky Přívratu se najdou zapomnětlivci, provozovatelé tu však připomínají, že dobře není ani to, když si lidé své vybavení berou na toaletu či do hospody. „Otlouká nám to nábytek anebo se tam může někdo zranit," podotkl jednatel Miloš Menclík. Téměř všechna střediska nabízejí odkládací stojany na lyže i prkna, provozovatelé se shodují, že lidé musí přemýšlet. „Každý si má svých věcí hledět. My na to máme skříňky, jsou tu i odkládací stojany. Někdo to řeší tak, že má mobilní zámky na lyže," uvedl Palán. „Pokud jdu na bar na kafe nebo pivo, tak si lyže odložím. Ale pokud budu dvě hodiny na jídle v restauraci, tak už bych asi sám přemýšlel, kde ty lyže nechám," zamyslel se Petr Toman. Vzkaz návštěvníkům posílá i policie. „Apelujeme, aby byli na své věci opatrní a nespoléhali na to, že si všichni na sjezdovky přijeli užít zimních sportů," vzkázala policejní mluvčí. DOMŮ BEZ LYŽÍ Hůř v porovnání s Orlickoústeckem jsou na tom například Krkonoše, kde během jednoho lednového víkendu došlo ve Špindlerově Mlýně hned ke dvěma násilným vniknutím do aut a následné krádeži lyží.

