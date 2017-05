Hodiny ve věži zámku už nebudou rušit spánek hostů, odbíjení v noci skončilo

Letohrad - V Letohradu uložili k nočnímu spánku zámecké hodiny. Jejich odbíjení budilo hosty zámeckého hotelu, proto se naposledy ozvou v deset večer a pak se odmlčí na celou noc.

Zámek v Letohradu. Ilustrační foto. Foto: Deník/Iva Janoušková

Od místních stížnosti nepřicházely, ti mají zvuk hodin zafixovaný už po řadu generací. Podle letohradského starosty Petra Fialy přišla občas výtka od hostů ubytovaných na zámku, že je v noci hodiny ruší.

„Myslím, že ti, co žijí na náměstí, si na odbíjení zvykli. Noční klid je určen na dobu od 22 do 6 hodin, a tak se domnívám, že pokud hodiny na tento časový úsek utichnou, nic špatného se nestane. Ať odbíjení zámeckých hodin dotváří kolorit města hlavně přes den," konstatoval Petr Fiala.

Hodiny odbíjely každou čtvrthodinu a každou celou. Nyní jsou nastaveny tak, že naposledy bijí ve 22 hodin a poprvé v 6.00 hodin. Technicky si s tím poradil s pomocí servomotorku a řetízků napojených na táhla věžník Vlastimil Janoušek, aniž by zasahoval přímo do mechanismu hodinového stroje datovaného do roku 1868. „Hodiny jsou stále v originále. Dá se to kdykoliv vyrušit," dodal věžník.

Také si nemyslí, že by nepřetržitý provoz hodin vadil místním, jako spíš těm, kteří se ubytovali na zámku. „Když pojedete na dovolenou a blízko bude nádraží, také uslyšíte každý vlak," chápe jejich pocity.

Časté odbíjení hodin řešili před pár lety také v Jičíně. Město nakonec rozhodlo, že hodiny na Valdické bráně a ve hřbitovním kostelu už nebudou oznamovat každou čtvrthodinu, ale pouze celé hodiny, a to jen jediným odbitím.