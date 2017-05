Hluk silnice ztiší nový asfalt i okna

Česká Třebová - Na silnici I/14 v České Třebové se začne pracovat v červnu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petr Wagenknecht

K životu kolem silnice I/14, která protíná Českou Třebovou, patří hluk a prach. Právě v těchto dnech Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v některých domech u silnice zajišťuje výměnu oken za plastová. Je to jeden z kroků, který má tamním obyvatelům zvýšit životní komfort. Další udělá ŘSD společně s městem: silnice v úseku od světelné křižovatky po Lhotku projde kompletní opravou včetně položení „tichého asfaltu". Detaily vyplynuly z koordinační schůzky.

Rekonstrukce je plánována ve třech etapách, dvě mají být hotové ještě letos. Jako první se do práce pustí město, a to už v červnu. „Modernizovány budou chodníky i přechody pro chodce, chodníky budou bezbariérově uzpůsobeny v místě autobusových zastávek. Silnici bude osvětlovat úsporné led diodové veřejné osvětlení," informoval starosta Jaroslav Zedník.

Investorem této etapy je město. Náklady jsou vyčísleny na více jak dvacet milionů korun. S financováním by ale měla významně pomoci dotace ministerstva pro místní rozvoj. Město musí kvůli dotaci splnit termín, a tak by mělo být hotovo již v srpnu, a to minimálně v úseku od světelné křižovatky po obchodní centrum na Parníku.

Jen s mírným zpožděním zahájí rozsáhlé práce na silnici I/14 i Ředitelství silnic a dálnic. „Na koordinační schůzce jsme si popsali, jak budou naše práce probíhat, aby na sebe navazovaly a my si mezi sebou nepřekáželi," vysvětlil záměr starosta Zedník.

ŘSD bude v úseku mezi světelnou křižovatkou a Lhotkou upravovat podloží, které následně opatří betonovým krytem a „tichým asfaltem", který by měl výrazně snížit hluk. To by mělo ulevit místním občanům, kteří bydlí v těsné blízkosti silnice a hluk je velmi trápí a obtěžuje.

Opravu dokončí příští rok

Závěrečná třetí etapa oprav je plánovaná na příští rok. Obnovou projde úsek od světelné křižovatky po firmu Korado. ŘSD původně chtělo opravit oba úseky naráz, to je ale podle Jaroslava Zedníka nemožné, protože by neexistovaly objízdné trasy průtahu městem. Rekonstrukce proto byla rozdělena do dvou let a dvou etap.

Po dobu prací v letošním roce bude jako náhradní trasa sloužit ulice Kubelkova. Zádrhel však může nastat v ulici Nerudova, která do ní ústí. Pod železničním mostem platí omezení a ne každé vozidlo tam projede. Velká vozidla tak budou muset využívat objízdné trasy kolem města například v Dlouhé Třebové.