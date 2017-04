Heranova soutěž běží letos i online

Ústí nad Orlicí - Druhým soutěžním dnem pokračuje čtyřiadvacátý ročník Heranovy violoncellové soutěže. Ve čtyřech kategoriích bojuje 46 soutěžících z řad mládeže do šestnácti let, a to nejen z Čech a okolních zemí, ale například i Ruska, Běloruska, Mongolska, USA a dalších.

dnes 06:25 SDÍLEJ:

Heranova violoncellová soutěž.Foto: Lukáš Prokeš

Ze soutěžních čísel běží online přenos, sledovat se dá na YouTube.com, aktuality z průběhu soutěže nabízí i oficiální web soutěže. Záštitu nad letošním ročníkem převzal krajský radní pro školství Bohumil Bernášek.

Autor: Iva Janoušková