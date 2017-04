Hasiče prověří náročná soutěž

Orlickoústecko - Ohnivá rozhledna již po desáté přivítá nejtvrdší hasiče naší republiky. Soutěž v náročných disciplínách TFA se koná na Andrlově chlumu u Ústí nad Orlicí tuto sobotu od 9 hodin.

Ohnivá rozhledna 2016.Foto: Lukáš Prokeš

„Trať je postavena pro jednoho soutěžícího. Na splnění disciplín - od startu do překonání bariéry - je stanoven časový limit čtyři minuty. Závodníkovi, který do této doby nepřekoná bariéru, bude pokus hlavním rozhodčím ukončen," informovala tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková. Trénované borce čeká běh s hadicemi, se závažím, transport figuríny, 80 úderů do hammerboxu, překonání překážky a pak cíl na plošině rozhledny, to ovšem musí zdolat 183 schodů.

Loni se náročného klání zúčastnilo 72 hasičů z celé republiky, trať nejrychleji zvládl mnohonásobný šampion Lukáš Novák. Zda několikanásobný mistr světa a Evropy přijede i letos, podle pořadatelů zatím není známo.