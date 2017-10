Harta slavila Vánoce. Nabídla rezervaci stromků

Orlickoústecko - Ačkoli o víkendu vládlo krásné babí léto, na dvou místech na Orlickoústecku měla akce přízvisko Vánoc.

Stromky na HartěFoto: Facebook Hartecké stezky

V Brandýse nad Orlicí místní hasiči uspořádali tradiční Vánoce U konťáku, tedy na tábořišti vedle fotbalového hřiště, s pestrým programem pro děti i dospělé.

Vánoce se o víkendu slavily i na na Hartech, tedy na Hartecké stezce v minizoo v mýtských Vošticích. Letos poprvé tu návštěvníkům nabídli i možnost zarezervovat si vánoční stromeček. Podle majitele Luďka Hojného stezku navštívilo několik desítek lidí a někteří z nich si skutečně vybrali a cedulkou označili svůj smrček, který si sem přijdou před Vánoci uříznout. Na výběr měli ze smrků ztepilých za 250 korun a smrků pichlavých za 350 korun. Zálohu ale platit nemusí. Zahrada Harta tak víkendovou akcí symbolicky udělala tečku za letošní sezonou. „Uplynulé měsíce byly dobré, přišla spousta lidí a přálo nám i počasí,“ zhodnotil Luděk Hojný, který na polích u statku stojícího u frekventované „pětatřicítky“ chová na dvě desítky zvířat. Na podzim je tu otevřeno od pátku do neděle. A jak chovatel prozradil, návštěvníci se už nyní mohou těšit na pár novinek příští sezony. Jednou z nich je potápění se želvami a majitel také vyhlíží nové přírůstky: klokany.

Stromků je dost, hlásí Oucmanice

Oucmanice Smrk a jedle. To je před Vánoci tradičně největší poptávkové zboží i v Oucmanicích, do kterých pro vánoční stromky jezdí lidé i z okolních okresů. Rezervace tu ale neumožňují. „Na to nemáme kapacitu,“ říká majitelka Jana Motlová. Současný systém podle ní funguje, lidé si jezdí od 1. prosince. „A někteří po domluvě i dřív,“ upřesňuje. Letošní počasí stromkům přálo. „Stromečků bude dost,“ potvrzuje Jana Motlová s tím, že ceny zůstanou zhruba stejné.