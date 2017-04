Hale při opravě zvednou strop, zvýší se o metr a půl

Česká Třebová - „Toto nebude druhá Studénka" zdůraznil u zničené haly hejtman Martin Netolický.

Pouhé dva týdny po kolaudaci se na nové sportovní hale v České Třebové zřítila střecha.Foto: Michal Horák

U haly na Skalce v České Třebové, které se před více než sto dny propadla střecha, bylo ve středu rušno. Proběhl tu další kontrolní den a zástupci kraje, firmy Profistav i projektant tu stanovili další harmonogram prací.

O tom, že škoda bude veliká, se mluvilo od začátku. Hala stála kraj 58 milionů korun, teď uplatňuje reklamaci a konečná výše škody stále není jasná. „V tuto chvíli je částka zpřesněna na 15,6 milionu korun," konstatoval hejtman Martin Netolický.

Nový návrh prověří protiposudky

Jak už Deník informoval, původně projektované dřevěné vazníky s příhradovou konstrukcí nahradí lepené vazníky.

„Vybrali jsme tu variantu, která nejvíce odpovídá konstrukci celé budovy, to znamená, aby železobetonový skelet unesl nový vazník a zároveň aby se pokud možno zvýšila i užitná výška. Ta se nakonec zvýší o jeden a půl metru, což je pozitivní zpráva i pro jednotlivé sporty," řekl hejtman, který také podotkl, že je logické, že se u haly nic neděje - změna vazníků si žádá doprojektování dokumentace.

To by mělo být připraveno do konce května, a to i s protiposudky, které zvolenou variantu prověří.

Upravenou dokumentaci totiž ještě před realizací prověří jak investor, tak generální dodavatel. „Aby nedošlo k tomu, že nebude odhalena nějaká chyba ve výpočtu či v dokumentaci," vysvětlil hejtman.

Číslo dne: 2017

Kraj stále garantuje, že hala bude znovu sloužit ještě v roce 2017. „Do konce května bychom měli mít připravenu celou dokumentaci pro výrobu vazníků, poté by měly být objednány, zhruba do dvou měsíců vyrobeny a pak samotná instalace a kompletace by měla být hotova do dalších třech měsíců," popsal plánovaný harmonogram hejtman Martin Netolický. Sportovci tak stále věří, že se nejpozději od ledna proběhnou na palubovce haly, která jim měla sloužit už více než čtyři měsíce.

Policie čeká na posudky znalců

Případem se od samého začátku zabývají i policisté, kteří událost vyšetřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Příčinu stále zkoumají znalci, policii chybí například posudek z oboru statiky stavebních konstrukcí.

„A také z odvětví ceny a odhady nemovitostí," nastínila mluvčí policie Lenka Vilímková a dodala, že teprve poté se policie bude moci vyjádřit k příčině pádu střechy.

S policií je podle svých slov v kontaktu i hejtman Martin Netolický, který od začátku deklaruje, že viník musí být potrestán. „Nesmí dojít k něčemu jako ve Studénce, kde po několika letech nebyl výsledek. Toto nebude druhá Studénka," zdůraznil hejtman.