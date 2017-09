Festival ve Studeném letos pomáhal dvouleté Valerii

Studené - První zářijový víkend se ve Studeném již pošesté uskutečnil dobročinný a vzpomínkový festival Krychlefest. Festival vznikl na počest muzikanta Petra Koska, přezdívaného Krychlič, který tragicky zahynul na jaře 2012.

Výtěžek z dobročinného festivalu Krychlefest byl 20. září předán rodičům dvouleté Valerie z Tatenic, která trpí spinální svalovou atrofií.Foto: archiv pořadatele

Každoročně peníze z festivalu pomáhají dětem. Výtěžek ze šestého ročníku 25 000 korun byl 20. září předán rodičům dvouleté Valerie z Tatenic, která trpí spinální svalovou atrofií. Jedná se o vrozené onemocnění, kdy dochází k oslabování svalstva, a tedy schopnosti se pohybovat.

Léčba této nemoci byla do nedávna nemožná, ale nyní pacientům svitla naděje s novým lékem Spinraza. Látka se aplikuje do mozkomíšního moku. Úplně vyléčit nedokáže, klinické testování ale ukázalo výrazné zlepšení zdravotního stavu nemocných. Valeriiny rodiče musí cestovat do Holandska, kde je lék Valerii aplikován, což je finančně velice nákladné.

Na festivalu vystoupily kapely Gremlins, Iron Maiden revival, Moucha, Wasabi a Zupper bez nároku na honorář. Zvláštní poděkování patří organizačnímu týmu SKS Studené, kapele Moucha a jejím kamarádům a také za finanční příspěvky Slávce Špačkové, Tomáši Bouchalovi, Ivě Lipenské, Petru Chmelíčkovi a restauraci Podskalák.