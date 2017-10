Expozici otevřou příští rok

Králíky - Makety úřadoven a celnických domků, uniformy, měřidla a váhy či samotné pašované věci. To je pouhý zlomek z expozice celnictví, která vzniká v budově bývalého gymnázia v Králíkách.

Celnictví. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Milan Říský

Příprava došla do závěrečné fáze, v poslední místnosti se zpracovává období 1949 1989 a následující léta do roku 2007, tedy vstupu Česka do Schengenského prostoru. Na expozici se kromě prezidenta Eriky Brno a ředitele Muzea K-S 14 „U cihelny“ Richarda M. Sichy podílejí dvě historičky a konzultacemi přispívá celní historik ze Slovenska.

Zpracování tohoto období ale není jednoduché. „Je na to jedna místnost a my tam musíme zkoncentrovat celou problematiku řízeného hospodářství, vývozu a dovozu, kdy se ekonomika v socialistickém Československu změnila,“ vysvětlil Richard M. Sicha s tím, že nyní řeší informační panely.

Se sbírkami však hlásí hotovo a k vidění budou i skutečné unikáty. S některými z nich klubu Erika pomohlo i ministerstvo životního prostředí a celní správa. „Chceme lidem ukázat pašování věcí z oblasti ochrany životního prostředí, z říše živočišné a rostlinné plus ochrany duševního vlastnictví a padělky,“ nechal do expozice nahlédnout Sicha.

V expozici již nechybí elektronické zabezpečení, na které přispěl kraj, a jsou instalovány 3D vitríny. Muzeum celnictví by se veřejnosti mělo otevřít zhruba v polovině příštího roku.