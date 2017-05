Exekucí přibývá. Na Ústecku se týkají téměř osmi tisíc lidí

Orlickoústecko, Svitavsko - Starosty na Ústecku počet exekucí v obcích nemile překvapil.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Attila Racek

Exekuce i přes změny, které přinesly legislativní úpravy, dnes představují stále velmi výnosný byznys. Lidí, kteří se s problémem potýkají rok od roku přibývá. Na vině jsou většinou finanční půjčky, ať už jde o bankovní či nebankovní spotřebitelské úvěry nebo kreditní karty.

A jak jsou na tom obyvatelé Svitavska a Orlickoústecka? Ve srovnání s celorepublikovým průměrem vcelku dobře. Zatímco v celé republice řeší problém s exekucí 9,33 procent obyvatel, na Svitavsku je to něco málo přes sedm procent z celkového počtu 88 257 obyvatel nad patnáct let. Na Orlickoústecku je to při celkovém počtu 116 488 obyvatel necelých sedm procent.

V řeči konkrétních čísel vymáhají exekuční úřady na 6330 lidech na Svitavsku jistinu 1,8 miliardy. Průměrná jistina na jednu exekuci přitom dosahuje přibližně 55 tisíc korun. Na Orlickoústecku je to ještě více. Celková exekuční jistina činí 2,9 miliardy na 7994 lidí. Průměrně jde o 77 tisíc na jednu exekuci.

Vymáhají miliardy

Jen pro srovnání, za loňský rok bylo celorepublikově evidováno 4,5 milionu živých exekucí, které se týkaly téměř deseti procent Čechů nad patnáct let, což je více něž 830 tisíc lidí. Přes 140 tisíc z nich čelilo deseti a více exekucím. Celková vymáhaná částka byla neuvěřitelných 325 miliard korun.

Nejhorší situace na Svitavsku je v obci Vrážné. Z 62 obyvatel nad patnáct let je téměř 42 procent v exekuci. Starostku nevelké obce Janu Němcovou vysoká čísla překvapila. „Když přemýšlím, kdo by mohlo být exekucí zatížený, nikdo mě nenapadá. Nikoho bych netipovala. Že by tady doopravdy byl někdo, kdo by neměl na chleba, o tom nevím. Takového člověka tu nemáme," říká Němcová.

„Dva lidé mají trvalé bydliště na ohlašovně. Jestli mají exekuce, nevím, v obci nebydlí. Je pravda, že výzvy k vyzvednutí pošty na úřad chodí každou chvíli," uvažuje starostka Němcová.

Počet obyvatel, kteří se potýkají s exekucemi, je překvapením i pro starostu Českých Petrovic na Orlickoústecku Miloše Roušara. Ze 135 lidí nad patnáct let je jich v exekuci 48, bezmála 36 procent. Celkově dluží obyvatelé obce téměř deset milionů, přičemž průměrně se exekuční jistina pohybuje okolo 44 tisíc.

„Mě to docela překvapuje, to je každý třetí! Pár lidí, kteří si rádi půjčují, tady je. Máme tři případy lidí, kteří v obci nebydlí, ale mají tady trvalé bydliště," vysvětluje starosta Miloš Roušar.

S exekuční zátěží se potýkají lidé i na dalších místech Svitavska a Orlickoústecka. Ve třiadvaceti procentech se exekuce dotýkají obyvatel Mladějova na Moravě, ve dvaceti procentech Želivska a ve čtrnácti procentech pak také Bělé u Jevíčka, Rychnova na Moravě, Křenova, Cotkytle nebo Lichkova.

Pokud jde o města, řeší exekuce kolem jedenácti procent obyvatel Moravské Třebové, Svitav a Ústí nad Orlicí. Další skupina měst, Jevíčko, Vysoké Mýto, Králíky, Česká Třebová, Žamberk a Choceň, se pohybuje okolo sedmi procent. Nejmenší počet exekucí, necelých pět procent, mají obyvatelé Litomyšle a Letohradu.