Druhá největší turistická akce v Čechách, pochod Přes tři hrady, klepe na dveře

Orlickoústecko - Sobota 6. května bude v Sopotnici a okolí v podhůří Orlických hor ve znamení druhé největší turistické akce v Čechách - pochodu Přes tři hrady. Letos je to už 45. ročník pochodu a 33. ročník cyklojízdy v rámci této vyhlášené turistické akce. V loňském roce přesáhl počet registrovaných účastníků hranici 10.000. Každoročně narůstající účast a pozitivní příspěvky v knize dojmů svědčí o stále větší oblíbenosti této turistické akce.

Pochod Před tři hrady.Foto: archiv Dity Hájkové

Možná právě proto se letošní pochod Přes tři hrady stal součástí pochodů s názvem 100 let republiky, 130 let v pohybu. Tento projet oslavuje 130 let od zahájení činnosti Klubu českých turistů a blížícího se výročí 100 let vzniku samostatného Československa. Pochod Přes tři hrady je největší akcí tohoto projektu. Více na www.100letvznikurepubliky.cz.

V souvislosti s těmito oslavami je letošním partnerem pochodu i televize Nova. S kamerami Novy se budete moci setkat na trase 15 km, která začíná v Sopotnici a má název "Jdeme s Novou". Na konci této trasy bude k dispozici stánek Novy s dárky pro turisty, absolvující právě tuto trasu.

Návštěvníci si však mohou vybírat z velkého množství tras pro turisty i cyklisty. Na své si přijdou i rodiny s dětmi a to včetně kočárků, sváteční turisté a cyklisté i zdatnější sportovci. Trasy pochodu jsou vedeny nádhernou přírodou v okolí Divoké Orlice. Nabízí se možnost prohlídky hradů Potštejn a Žampach, zámku Potštejn, arboreta na Žampachu…

Po trase je spousta možností, jak si turistický zážitek zpříjemnit i dobrým jídlem a pitím. Organizátoři pochodu - KČT, odbor Sopotnice, stále vymýšlejí novinky, aby svým věrným dlouholetým návštěvníkům i turistům, kteří přijíždějí na pochod Přes tři hrady poprvé, dali vždy něco navíc. Během minulých ročníků postupně přidali nová startovní místa. Dlouhá léta byl start pochodu pouze v Sopotnici. Již několik let je možno volit ze 3 startovních míst - tradiční Sopotnice, romantický Potštejn a osvědčený Žampach. Návštěvníci si mohou vybírat z 12 pěších tras od 5 do 50 km, 14 cyklotras a dokonce jsou i 2 trasy pro koloběžky. Ten, kdo si rád zaběhá, má možnost zúčastnit se běžecké turistiky na 15 km.

Pro rodiny s dětmi je navíc určitě zajímavým oživením rodinného výletu i miniokruh Floriánkova cesta v Záměli, která má letos podtitul " Máme rádi zvířata". Floriánkova cesta je součástí všech tras startujících v Potštejně, takže návštěvníci si mohou vybrat kteroukoliv trasu a zároveň se zastavit na Floriánkově cestě.

Mezi letošní novinky patří např. fotosoutěž o zajímavé ceny, losování všech registrovaných účastníků o hodnotné sportovní vybavení a vypravení speciálních vlaků Českými dráhami. Jízdní řády běžných i speciálních vlaků a autobusů najdou účastníci na www. kct-sopotnice.com.

Pořadatelé chtějí motivovat účastníky pochodu k tomu, aby pokud možno využili speciálně vypravených vlaků a vlakových spojů obecně a připravili pro turisty, kteří na pochod přijedou vlakem, speciální dárek.

Další novinkou, kterou ocení zejména milovníci kávy je Turistická kavárna na hřišti v Sopotnici. Na všech startovních místech je tradičně zajištěna hudební produkce, občerstvení, prodej suvenýrů, prostě všechno potřebné k tomu, aby se účastníci pochodu cítili spokojeně i po absolvování trasy. Pro organizátory pochodu je důležité, aby byl pochod pro účastníky skutečným zážitkem, na který budou moci dlouho vzpomínat. Kromě diplomu a medaile letos obdrží registrovaní účastníci i malý dárek navíc. Registarci lze provést i pomocí registračního formuláře, který je k dispozici na www.kct-sopotnice.com. S již vyplněným formulářem tak můžete přijít k prezentaci a nemusíte se tak zdržovat vyplňováním přímo na místě. A vzhledem k losování o hodnotné ceny se registrace opravdu vyplatí.

Pro sběratele turistických vizitek bude letos vytištěna nová vizitka "pochod Přes tři hrady". I v oblasti suvenýrů jsou připraveny novinky. Moc pěkná je zcela nová série triček a tentokrát i v dámském střihu.

Pokud jste ještě neokusili atmosféru pochodu Přes tři hrady a přírodu okolo Divoké Orlice, která je skutečným balzámem na duši, děláte velkou chybu. Přijměte pozvání na letošní ročník a uvidíte, že nebudete litovat. Zapomenete na starosti všedního dne, protáhnete si tělo a užijete si bezva den. Dita Hájková