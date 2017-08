„Dost přeplněným košům,“ řekli a nabídli vratné kelímky

Vysoké Mýto - „Ale Maruš, přísahám, že jsem měl celý večer jen jeden kelímek.“ To je věta, která krášlí vratné plastové kelímky na vysokomýtských kulturních akcích. Ty jsou v Mýtě novinkou, svou premiéru zažily minulé úterý na promítání kinematografu bratří Čadíků. Vysoké Mýto se tak zařadilo po bok pardubického hokeje, hradeckého Majálesu, akcí v Litomyšli a mnoha dalších festivalů, kde už vratné plastové kelímky zdomácněly.

Podobu vratnému plastovému kelímku vtiskl mýtský karikaturista Marek Simon.Foto: archiv města

KOŠE NEKYPÍ ODPADKY

Pod podobou kelímku v Mýtě je podepsán dvojnásobný vítěz soutěže Karikaturista roku Marek Simon. „Stává se jedním z nejrespektovanějších karikaturistů v republice, zdálo se nám tedy logické, že by měl dostat příležitost,“ zdůvodnil starosta Mýta František Jiraský oslovení Marka Simona a dodal, že jeho návrhů bylo více, mezi nimi i karikatura městského znaku, tedy svatý Jiří zapichující svým kopím draka.

Vysokomýtští nechali v první fázi zhotovit 1500 vratných plastových kelímků. Záloha činí 50 korun a kdo chce, může si jej nechat jako suvenýr nebo si jej donést na další akce. Například na Týden hudby, který probíhá ve Vysokém Mýtě po celý tento týden.

„To by bylo možná hezčí, ale zdálo se nám to příliš odvážné. Nemuselo by se to setkat s pochopením vysokomýtských patriotů, takže nakonec zvítězil tento méně kontroverzní obrázek,“ nechal nahlédnout do pozadí příprav starosta.

Kelímky si premiéru odbyly před týdnem, na promítání filmu Všechno nebo nic. Reakce byly podle ředitelky Vysokomýtské kulturní Dagmar Sabolčikové neutrální. „Naléváme už jen do nich, takže jde o to, aby si lidé zvykli, že musí mít tu padesátikorunu jako zálohu navíc,“ podotkla a zmínila jeho nesporné výhody, jako například větší stabilitu oproti klasickému kelímku z tenkého plastu či možnost si kelímek po vypití nápoje zavěsit pomocí plastového poutka na opasek.

„A je to vidět i na odpadkových koších, protože nekypí odpadem,“ dodala Dagmar Sabolčiková se slovy, že to byl jeden z hlavních důvodů, proč k zavedení vratných kelímků přikročili. „Koše byly poloprázdné,“ souhlasně přikývla hlavou Ivana Pokorná z tamních Technických služeb. Jediné kelímky, které v nich zůstávají, jsou ty, do nichž se návštěvníkům nalévá víno.

Vratné plastové kelímky v České republice zažily svou premiéru už před pěti lety, jako jedni z prvních je vyzkoušeli v roce 2012 například návštěvníci Festivalu krásných lidí ve Velkých Němčicích na Břeclavsku.

V Litomyšli se vratné kelímky představily na jaře letošního roku a hned trhly rekord. Návštěvníky zahájení lázeňské sezony v Litomyšli v květnu zaujaly natolik, že si z více než šesti tisíc kusů 1400 kelímků s tématikou poukazující na dílo Josefa Váchala nechali jako suvenýr.